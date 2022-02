Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2022: Χρυσό για την “Πριγκίπισσα του χιονιού”

Το χρυσό μετάλλιο στο στήθος της κατάφερε να φορέσει η σκιέρ Αϊλίν Γκου που αγωνίζεται για την Κίνα, στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Η «πριγκίπισσα του χιονιού», όπως αποκαλούν την 18χρονη πήρε την πρώτη θέση στο μεγάλο αγώνισμα εναέριου σκι γυναικών μετά από ένα θεαματικό τελικό άλμα. Είναι το πρώτο από τα τρία μετάλλια για τα οποία αγωνίζεται στους Χειμερινούς Αγώνες του 2022. Η Αϊλίν Γκου ήταν στην τρίτη θέση στην τελευταία της διαδρομή, έχοντας εξασφάλισε τουλάχιστον ένα χάλκινο μετάλλιο μετά από δύο σταθερά άλματα. Αλλά στη συνέχεια, έκανε ένα 1620—τεσσερισήμισι πλήρεις περιστροφές που την έφερε στην πρώτη θέση.

