Βασίλισσα Ελισάβετ – Καμίλα: Οι δηλώσεις για τη δούκισσα της Κορνουάλης

Η βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι επιθυμεί η σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, η Καμίλα, να λάβει τον τίτλο της βασίλισσας όταν αυτός γίνει βασιλιάς, μια κίνηση που εδραιώνει τον ρόλο της στην καρδιά της βασιλικής οικογένειας. Σε επιστολή της με αφορμή τα 70 χρόνια από την άνοδό της στον θρόνο η βασίλισσα Ελισάβετ ανέφερε ότι η επέτειος αυτή της έδωσε την ευκαιρία να σκεφτεί την αφοσίωση και την αγάπη που της δείχνουν οι Βρετανοί.

Πρόσθεσε ότι ελπίζει ο Κάρολος και η Καμίλα να λάβουν αντίστοιχη στήριξη. «Είναι ειλικρινής μου επιθυμία, όταν έρθει η ώρα, η Καμίλα να ονομάζεται Βασιλική Σύζυγος καθώς συνεχίζει το βασιλικό της έργο», επεσήμανε η Ελισάβετ. Ο Κάρολος και η Καμίλα, επί χρόνια εραστές, παντρεύτηκαν το 2005 σε μια πολιτική τελετή στο Ουίνδσορ. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι «τα λόγια της Αυτής Μεγαλειότητας τους συγκίνησαν και τους τίμησαν».

Η κίνηση της Ελισάβετ αντικατοπτρίζει και τη γενικότερη αποδοχή της θέσης της Καμίλας στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας. Οι εφημερίδες ταμπλόιντ δεν την στοχοποιούν πλέον, όπως έκαναν επί μία δεκαετία μετά τον θάνατο το 1997 της πρώτης συζύγου του Καρόλου, της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η Καμίλα, ο τίτλος της οποίας τώρα είναι δούκισσα της Κορνουάλης, πλέον εκπροσωπεί τακτικά τη βασιλική οικογένεια στο πλευρό του Καρόλου σε επίσημες εμφανίσεις. Σε όλη την ιστορία της Βρετανίας η σύζυγος ενός βασιλιά λαμβάνει συνήθως τον τίτλο της Βασιλικής Συζύγου. Όταν παντρεύτηκαν είχε αποφασιστεί επισήμως ότι η Καμίλα θα χρησιμοποιούσε τον τίτλο της Πριγκιπικής Συζύγου, αν ο Κάρολος γινόταν βασιλιάς.

Εξάλλου χθες Σάββατο ξεκίνησαν και οι εορτασμοί για την 70η επέτειο από την άνοδο της Ελισάβετ στον θρόνο. Η Βρετανίδα μονάρχης κάλεσε μέλη της τοπικής κοινότητας στην οικία της στο Σάντριγχάμ, στην ανατολική Αγγλία. Η βασίλισσα, που εμφανίστηκε χαμογελαστή και φορώντας ένα ανοικτό μπλε φόρεμα, έκοψε μια τούρτα που είχε φτιάξει ένας κάτοικος της περιοχής, την ώρα που μια ορχήστρα έπαιζε το τραγούδι «Congratulations».

«Είμαι αιώνια ευγνώμων και νιώθω ταπεινή μπροστά στην αφοσίωση και την αγάπη που συνεχίζετε να μου δείχνετε», επεσήμανε στην επιστολή της προς του Βρετανούς. Η Ελισάβετ δεν προοριζόταν να γίνει βασίλισσα της Βρετανίας όταν γεννήθηκε. Αυτό συνέβη επειδή ο θείος της, ο Εδουάρδος ο Η’ παραχώρησε τον θρόνο στον αδελφό του και πατέρα της Ελισάβετ επειδή θέλησε να παντρευτεί μια διαζευγμένη Αμερικανίδα, την Ουάλις Σίμπσον.

