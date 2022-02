Χάμιλτον επιστροφή: Σπάει τη «σιωπή» του ο πρωταθλητής οδηγός

Την πρώτη του εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απώλεια του παγκόσμιου τίτλου του 2021 πραγματοποίησε ο Lewis Hamilton! Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής τηρούσε σιγή ιχθύος από τις 12 Δεκεμβρίου και τον επεισοδιακό τελευταίο αγώνα της σεζόν όπου οι αποφάσεις του διευθυντή του αγώνα, Michael Masi, επηρέασαν τη μάχη για το θρόνο του πρωταθλητή.

Παρότι πάντα δραστήριος στα social media, αυτή τη φορά είχε προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο ντόρο με την απουσία του. Όμως την έσπασε τη σιωπή του, ανεβάζοντας μία φωτογραφία από εξορμήσεις στη φύση στις ΗΠΑ και το μήνυμα: «Έλειπα. Όμως τώρα επέστρεψα»!

I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 5, 2022