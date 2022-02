Πρόεδρος Cnn παραίτηση: Τέλος λόγω… έρωτα ο Τζεφ Ζάκερ

Ο πρόεδρος του CNN, Τζεφ Ζάκερ, ανακοίνωσε την παραίτησή του λέγοντας στους υπαλλήλους του αμερικανικού δικτύου ότι όφειλε να είχε αποκαλύψει τη σχέση που είχε συνάψει με την Allison Gollust, εκτελεστική αντιπρόεδρο του CNN και επικεφαλής μάρκετινγκ. Σε ένα email που εστάλη σε όλη την εταιρεία, ο Ζάκερ είπε ότι παραιτείται μετά από εννέα χρόνια. Η απόφαση ελήφθη αφού ερευνήθηκε για μια “συναινετική σχέση με στενή συνάδελφό μου” όπως αναφέρει, στο πλαίσιο έρευνας που αφορούσε τον πρώην παρουσιαστή του CNN, Κρις Κουόμο. Το email δημοσιεύτηκε στο Twitter από τον ανταποκριτή των μέσων ενημέρωσης του CNN, Μπράιαν Στέλτερ. “Αναγνώρισα ότι η σχέση εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια”, γράφει ο Ζάκερ. “Ήμουν υποχρεωμένος να το αποκαλύψω όταν ξεκίνησε, αλλά δεν το έκανα. Έκανα λάθος. Ως αποτέλεσμα, παραιτούμαι σήμερα”.

Στο μεταξύ, ένα email προς το προσωπικό το οποίο έλαβε το NBC News, επιβεβαίωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της WarnerMedia, Jason Kilar, αποδέχθηκε την παραίτηση του Ζάκερ και ότι ένας μεταβατικός πρόεδρος θα ανακοινωθεί “σύντομα”.

