Αρχηγός ISIS Συρία: Ποιος ήταν ο επικηρυγμένος τζιχαντιστής

Γόνος οικογένειας που ανήκει στη μειονότητα των Τουρκομάνων του Ιράκ, ο Αμίρ Μοχάμαντ Άμπντελ Ραχμάν αλ Μάουλα αλ Σάλμπι συγκαταλέγεται στους ελάχιστους μη άραβες που ανέβηκαν ψηλά στην ιεραρχία του Ισλαμικού Κράτους.

Γεννημένος στο Ιράκ στην πόλη Τελ Αφάρ και πτυχιούχος του πανεπιστημίου της Μοσούλης όπου μελέτησε κορανικές σπουδές και αποφοίτησε το 2000, αξιωματικός στο στρατό του Σαντάμ Χουσεϊν, ηγετικό στέλεχος της σουνιτής εξέγερσης στην μετά Σαντάμ εποχή, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον ανελέητο διωγμό των Γεζίντι, της θρησκευτικής μειονότητας που μπήκε στο στόχαστρο των τζιχαντιστών στο Ιράκ το 2014.

Ο Σάλμπι/Κουρέσι φιγούραρε από τον Αύγουστο του 2019 στον κατάλογο των “πλέον καταζητούμενων τρομοκρατών” των ΗΠΑ, που προσέφεραν αμοιβή έως και 5 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψη ή την εξόντωσή του.

Θεωρούνταν υπεύθυνος για επιχειρήσεις του ISIS σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν ο αποκαλούμενος “καθηγητής” που λέγεται ότι συνδέθηκε με τον Μπαγκντάντι την εποχή που ήταν κρατούμενοι των Αμερικανών σε φυλακή στη Βασόρα για τις διασυνδέσεις τους με την Αλ Κάιντα το 2003.

Απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, δεν έκανε ομιλίες και στο μικρό χωριό όπου εξαπολύθηκε η επιδρομή εξόντωσής του, κάτοικοι λένε πως σπάνια έβλεπαν μόνο την γυναίκα του να κάνει λίγα ψώνια.

Ο Κουρέσι είχε καταφύγει εκεί πριν από 11 μήνες, σύμφωνα με όσα λένε σε δημοσιογράφους, κάτοικοι της περιοχής. Είχε διαβατήριο Συρίας και είχε εγκατασταθεί στο σπίτι όπου εξαπολύθηκε η επίθεση με την σύζυγο και τα τρία παιδιά του καθώς και την αδελφή του. Τον είχαν δει λίγες φορές και έμοιαζε ήρεμος και ταπεινός άνθρωπος. Όπως λένε, κανείς δεν ήξερε ότι εκεί ζούσε ένας διαβόητος τρομοκράτης.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022