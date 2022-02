Επαναπροωθήσεις μεταναστών – τουρκική προπαγάνδα: Οι προκλητικές δηλώσεις Σοϊλού

Νέα προπαγάνδα και διαρροή fake news κατά της Ελλάδας από την Άγκυρα, με επίκεντρο το μεταναστευτικό. Για άλλη μια φορά, ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, κατηγορεί τη χώρα μας για επαναπροωθήσεις μεταναστών, ενώ σε ανάρτησή του στο Twitter, κάνει λόγο για «12 μετανάστες που πέθαναν από το κρύο στα Ύψαλα, κοντά στα σύνορα Τουρκίας και Ελλάδας, έπειτα από τις επαναπροωθήσεις 22 ατόμων από τις Ελληνικές Συνοριακές Δυνάμεις».

Παράλληλα, κάνει ξανά λόγο για «ανοχή» που επιδεικνύουν οι ελληνικές αρχές σε «γκιουλενιστές» (μέλη της FETO, όπως τους αναφέρει) και χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση «αδύναμη και χωρίς ανθρώπινα συναισθήματα».

📆 02.02.2022

📍 Greece Ipsala Border

12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.

EU is remediless, weak and void of humane feelings.

Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022