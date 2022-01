Κουτσούμπας – Ρατσένκο: Η απάντηση στον γγ του ΚΚΕ

Την απάντηση του καθηγητή του πανεπιστημίου John Hopkins, Σεργκέι Ρατσένκο, ο οποίος προ ημερών είχε αναρτήσει αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από τα Ρωσικά Κρατικά Αρχεία τα οποία αναφέρονται στη στήριξη του ΚΚΕ από την ΕΣΣΔ, προκάλεσε μια αναφορά του γ.γ. του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε το ζήτημα των εγγράφων, δείχνοντας ωστόσο, να μην θυμάται το όνομα του ιστορικού. «Και καλά αυτός ο πώς τον λένε, αυτός ο ξένος ιστορικός, ο ιστοριοδίφης, τον ξεχνάω, ο Παπα… Παπά… Παπαρατσένκο, κάπως έτσι», είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, κάνοντας λάθος.

Τότε, το προεδρείο διέκοψε τον κ. Κουτσούμπα ζητώντας «να γραφτεί κανονικά στα πρακτικά» το όνομα.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα έφτασαν μέχρι τον Σεργκέι Ρατσένκο, ο οποίος τις σχολίασε, μέσω Twitter. «Όλοι γελάσαμε (συμπεριλαμβανομένου και εμού), αλλά τώρα που έγινα hashtag, ας μιλήσουμε εν συντομία για τον πολιτικό λόγο», είπε, αρχικά, ο Ρατσένκο. «Η ιστορία είναι κάτι αξιοσημείωτο. Αφήνει ένα ίχνος εγγράφων, που μαζεύουν σκόνη στα αρχεία μέχρι να τα φέρουν στο φως ιστορικοί σαν εμένα. Χρησιμοποιούμε έγγραφα στην έρευνά μας, στην προετοιμασία άρθρων και βιβλίων. Συχνά δημοσιεύω κομμάτια εδώ στο Twitter», έγραψε.

https://t.co/KA4vEkrqtJ. We've all had a good laugh (myself included) but now that I've become a hashtag, let's talk briefly about civil discourse. #Παπαρατσενκο

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) January 30, 2022