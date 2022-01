Viral: 18χρονη πηδά από τον ένατο για να σωθεί από φωτιά, σοκάρει το βίντεο

Αυτή είναι η δραματική στιγμή που μια 18χρονη φοιτήτρια σώζεται από θαύμα από ένα φλεγόμενο διαμέρισμα χάρη στη βοήθεια του φίλου της. Το βίντεο, που καταγράφηκε το Σάββατο στη Μόσχα, δείχνει την Ιρίνα Γιερπούλεβα να βγαίνει από ένα παράθυρο του 9ου ορόφου στο διαμέρισμα που βρισκόταν από κάτω, προκειμένου να γλυτώσει από τη φωτιά. Ο σύντροφός της, ο 20χρονος Τιμούρ Ζακίροβ και ένας άλλος φίλος του, ο Αντέλ Αχμεντζιανόβ, είχαν κατέβει λίγο νωρίτερα και τους βοήθησε να μπουν από το παράθυρο ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Η Ιρίνα είπε πως ο Τιμούρ της έσωσε τη ζωή εξηγώντας: «Δίστασα μέχρι που ο Τιμούρ άρχισε να μου φωνάζει και αυτό με επανέφερε στην πραγματικότητα. Μου έδωσαν οδηγίες και μου είπαν τι να κάνω». Συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες την άρπαξαν από τα πόδια και την τράβηξαν στο παράθυρο του 8ου ορόφου. «Εκείνη τη στιγμή ήμουν σε μια μάλλον περίεργη κατάσταση. Δεν καταλάβαινα ότι ήμουν τόσο ψηλά και οποιαδήποτε λάθος κίνηση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα μοιραίο λάθος και να πεθάνω» πρόσθεσε η 18χρονη.

Ένα άλλο βίντεο λίγο νωρίτερα, δείχνει πώς ο Τιμούρ και ο Αντέλ είχαν κατέβει από το φλεγόμενο διαμέρισμα του ένατου ορόφου. «Σκαρφάλωσαν έξω από το παράθυρο, κρεμάστηκαν στην προεξοχή και κλώτσησαν το παράθυρο του διαμερίσματος στον 8ο όροφο. Δόξα το Θεό ο ιδιοκτήτης ήταν σπίτι. Εάν δεν ήταν εκεί, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είχε συμβεί» είπε η κοπέλα. Η φοιτήτρια υπέστη εκδορές και δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα αλλά δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ο σύντροφός της υπέστη εγκαύματα και παραμένει στο νοσοκομείο ενώ ο Αντέλ υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια αλλά δεν χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Ένας άλλος φίλος τους, ο Ιγκόρ Γκαράνκιν υπέστη 34% εγκαύματα αφότου διέφυγε από την πόρτα προτού χειροτερέψει η φωτιά. Ο Αντέλ και η Ιρίνα προσπαθούν τώρα να συγκεντρώσουν χρήματα για να πληρώσουν την πλαστική επέμβαση για τα εγκαύματα του Ιγκόρ. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρικού ρεύματος.

In the south of #Moscow, 12 people were rescued from a fire in a residential building, the Ministry of Emergency Situations reported. Eyewitnesses share footage of the rescue of a girl from a burning apartment by neighbors from the bottom floor.

Via :: Ria Novosti#Russia pic.twitter.com/ZiRaYaOMpO

— 0SiNTEL📡 (@0SiNTEL) January 29, 2022