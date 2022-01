Αλυσοδεμένη μητέρα Κίνα: Ένα βίντεο σοκάρει τη χώρα

Ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μια μητέρα οκτώ παιδιών αλυσοδεμένη από το λαιμό, όρθια μέσα σε καλύβα, έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην Κίνα. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στο Douyin, ιδιοκτήτρια εταιρεία του TikTok, κατέγραψε άνδρας που επισκέφτηκε τη γυναίκα και δήλωσε σοκαρισμένος με αυτό που αντίκρυσε. Στο βίντεο, η γυναίκα -που παρά το ψύχος στην περιοχή είναι ντυμένη ελαφρά- φαίνεται αποπροσανατολισμένη και ανήμπορη να κατανοήσει τις ερωτήσεις από τον vlogger που τη ρωτά επανηλειμμένως αν κρυώνει. Ο σωτήρας της τής πήγε ζεστά ρούχα και της έκανε κι άλλες ερωτήσεις, στις οποίες δεν ήταν σε θέση να απαντήσει με σαφήνεια.

Το οπτικό υλικό προκάλεσε την οργή των χρηστών κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα, που ζητούν παρέμβαση της πολιτείας για τη βοήθεια της γυναίκας. Παράλληλα, καταγγέλλουν την κακοποίηση γυναικών και τα περιορισμένα δικαιώματά του στις αγροτικές περιοχές της χώρας, ενώ εκφράζουν φόβους και ανησυχία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το θύμα στην Xuzhou έφερε στον κόσμο τα οκτώ παιδιά της. Από την Παρασκευή που άρχισε να διακινείται στα social media το βίντεο, προκλήθηκε έντονη δημόσια συζήτηση για το τράφικινγκ στις φτωχοποιημένες, εξαθλιωμένες περιοχές της κινεζικής επαρχίας.

Σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές απέρριψαν τις φήμες περί απαγωγής της γυναίκας, δίνοντας στη δημοσιότητα τα στοιχεία της και διευκρινίζοντας πως είναι παντρεμένη από το 1998 και πάσχει από προβλήματα ψυχικής υγείας και έχει τακτικά βίαια ξεσπάσματα. Ωστόσο, η ανακοίνωση από τους τοπικούς φορείς προκάλεσε ακόμη πιο οργισμένες αντιδράσεις στα socia media, με τους χρήστες να τους επικρίνουν πως δεν ασχολούνται με τη φυλάκιση, αλλά και την κατάσταση της υγείας της γυναίκας.

Σε δεύτερή τους ανακοίνωση, οι αρχές γνωστοποίησαν περισσότερα στοιχεία για την οικογένεια Ντονγκ, ανακοινώνοντας πως διενεργούν έρευνα σε βάρος του συζύγου της. «Ο Ντονγκ είναι ύποπτος παραβίασης του νόμου. Οι αρχές δημόσιας ασφάλειας διενεργούν έρευνα» αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών, που προσθέτουν πως η γυναίκα, που προσφάτως διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια, νοσηλεύεται προς το παρόν, ενώ τα οκτώ παιδιά της έχουν περιέλθει στη φροντίδα τής πρόνοιας.

