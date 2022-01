Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωση του κλαμπ για τον Γκρίνγουντ

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο Μέισον Γκρίνγουντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να γίνει αρνητικός πρωταγωνιστής στις ειδήσεις, μετά την καταγγελία της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, η οποία δημοσίευσε μάλιστα βίντεο και φωτογραφίες. Η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια ο Άγγλος ποδοσφαιριστής να τεθεί εκτός ομάδας από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ οι συμπαίκτες του τον απομονώνουν. Τα όσα κατήγγειλε η Χάριετ Ρόμπσον έχουν σοκάρει τους Άγγλους και προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των κόκκινων διαβόλων. Με ανακοίνωσή της, λοιπόν, η Γιουνάιτεντ κάνει γνωστό ότι ο Γκρίνγουντ τίθεται εκτός ομάδας. Δεν θα παίρνει μέρος στις προπονήσεις και φυσικά δεν θα υπολογίζεται για τους αγώνες μέχρι να ξεκαθαρίσει η όλη υπόθεση.

Την ίδια ώρα, θέση για το θέμα που προέκυψε παίρνουν και οι συμπαίκτες του Γκρίνγουντ και ειδικά τα αστέρια της ομάδας. Συγκεκριμένα, οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Νταβίντ Ντε Χέα, Έντινσον Καβάνι και Πολ Πογκμπά σταμάτησαν να ακολουθούν τον 20χρονο συμπαίκτη τους στα social media, εκφράζοντας έτσι την αποδοκιμασία τους για όσα φέρεται να έκανε.

Manchester United official statement on Mason Greenwood situation 🔴⤵️

“Mason Greenwood will not return to training or play matches until further notice”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022