Συντριβή F35 βίντεο: Η σοκαριστική στιγμή που πέφτει στη θάλασσα

Τη συντριβή ενός μαχητικού F-35 στη Νότια Κινεζική Θάλασσα επιβεβαίωσε το αμερικανικό Ναυτικό, κατά τη διάρκεια αποστολής που βρισκόταν σε εξέλιξη. Βίντεο «έπιασε» τη στιγμή της συντριβής του υπερσύγχρονου αεροσκάφους, ενώ φωτογραφίες δείχνουν το F-35 να επιπλέει στη θάλασσα. Το αμερικανικό μαχητικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο, επιχειρεί να προσγειωθεί στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson. Πιθανότατα από λάθος χειρισμό, το αεροσκάφος δεν προσεγγίζει τον διάδρομο προσγείωσης και καταπέφτει στη θάλασσα.

Meet the poor Lockheed F-35C Lightning II of #USNavy that crashed near the northwest coast of Philippines 3 days ago. This happened due to pilot's mistake during landing on USS Carl Vinson (CVN-70) aircraft carrier on January 24, 2022. VFA-147 Argonauts now has eight F-35Cs left. pic.twitter.com/sJf54FMhXu

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) January 27, 2022