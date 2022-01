Καναδάς φορτηγά: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός έβγαλε τους φορτηγατζήδες στους δρόμους

Σε μυστική τοποθεσία φυγαδεύτηκε ο πρωθυπουργός τoυ Καναδά, Τζάστιν Τριντό υπό το φόβο για την ασφάλειά του καθώς συνεχίζεται η δυναμική διαμαρτυρία στην πρωτεύουσα του Καναδά, Οτάβα, με τους οδηγούς φορτηγών να δίνουν το πρόσταγμα διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην απόφασή του να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της Covid-19. Με τη συμμετοχή 50 χιλιάδων φορτηγατζήδων συνεχίστηκε και σήμερα η τεράστια κινητοποίηση των πολιτών στην καναδική πρωτεύουσα ενώ ο Φιλελεύθερος Τζάστιν Τριντό και η οικογένειά του εγκατέλειψαν την Οτάβα, όπως ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο CBC, όταν οι διαδηλωτές έφτασαν στο κατώφλι του πρωθυπουργικού γραφείου.

🇨🇦50,000 + Trucks, 1.5 MILLION people all heading for the capital of Canada to demand the mandates are dropped or Trudeau goes🇨🇦

The MSM in the UK is saying NOTHING about the biggest truck convoy in history and popular uprising in a Western country EVER!

You know what to do! pic.twitter.com/HHRDTguFQm

— UNN (@UnityNewsNet) January 27, 2022