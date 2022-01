Τελικός Australian Open: Ο τρομερός Ναδάλ έγραψε ιστορία

Ο κόσμος του αθλητισμού, «υποκλίθηκε» για άλλη μια φορά στον 35χρονο νικητή του Australian Open, Ράφα Ναδάλ. Συγκλονιστική αναμέτρηση για τον τελικό του Australian Open ανάμεσα στον Ράφα Ναδάλ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, οι οποίοι χρειάστηκαν 5 σετ, 5 ώρες και 25 λεπτά ώστε να προκύψει νικητής.

Ο Ναδάλ επέστρεψε από το 2-6, 6-7, 2-3 και 0-40 πίσω (στο σερβίς του), αρνήθηκε την ήττα από τον Νο2 τενίστα του κόσμου και «απέδρασε» με πεντάσετο θρίαμβο από τη «Rod Laver Arena», σε ένα ματς που θα μνημονεύουμε για πάντα. Με τον τίτλο που κατέκτησε στη Μελβούρνη φέτος, έφτασε τα δυο Αυστραλιανά Όπεν στην καριέρα του και πλέον έχει κερδίσει όλα τα Slams, από τουλάχιστον δυο φορές. Μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς το είχε καταφέρει μέχρι σήμερα.

Η σημερινή ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία του παγκόσμιου τένις με τον Ρώσο για δύο σετ να είναι καθηλωτικός, αλλά τον Ισπανό να μαζεύει τα κομμάτια του και να θυμίζει γιατί ήταν είναι και θα είναι ένας από τους G.O.A.T του αθλήματος…

You won't see better celebrations than this on a tennis court 🙌

Rafa Nadal delivered the 𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀𝐓𝐄 comeback to win the 2022 Australian Open 🇦🇺🏆#AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/VHL2JuJoVS

— Eurosport (@eurosport) January 30, 2022