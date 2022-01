Μέισον Γκρίνγουντ – ξυλοδαρμός: Η πρώην σύντροφος κατηγορεί τον παίκτη της Γιουνάιτεντ

Μετά τις κατηγορίες της κοπέλας πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής την κακοποιεί δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι άκουσαν τα λεγόμενά της με δυσπιστία, κάτι που η ίδια θέλησε να αλλάξει ποστάροντας ένα σοκαριστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Για όλους όσους θέλουν να ξέρουν τι μου κάνει πραγματικά ο Μέισον Γκρίνγουντ», έγραψε η Χάριετ Ρόμπσον, δείχνοντας με την εσωτερική κάμερα του κινητού της τις πληγές και τα αίματα στο πρόσωπο και το σώμα της. Στην συνέχεια πόσταρε και ένα ηχητικό στο οποίο ακούγεται ο 20χρονος να την βρίζει, να την απειλεί και να προσπαθεί να την εξαναγκάσει σε συνουσία.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT

Από την πλευρά της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία: «Γνωρίζουμε για τις εικόνες και τις κατηγορίες που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια μέχρι να εξακριβωθούν τα γεγονότα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταδικάζει τη βία κάθε είδους».

Audio recording of Mason Greenwood forcing himself onto his ex girlfriend Harriet Robson. Mature content warning ⚠️ pic.twitter.com/q95rbQXKq9

— Football Report (@FootballReprt) January 30, 2022