Αντετοκούνμπο – NBA: Ξανά στο All Star Game ο «Greek Freak»

To NBA ανακοίνωσε τις δύο πεντάδες και τους αρχηγούς της κάθε ομάδας του 71ου All Star Game, που θα φιλοξενηθεί στο Κλίβελαντ στις 20 Φεβρουαρίου. Ο πρωταθλητής ΝΒΑ 2021, MVP των τελικών και ΜVP του περυσινού All Star Game, Γιάννης Αντετοκούνμπο, επελέγη για 6η φορά στη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ. Ο «Greek Freak» είναι και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε μέσο όρο, με 28,8 πόντους ανά αγώνα. Συνολικά θα βρεθεί στο όγδοο All-Star Weekend, αυτή τη φορά όμως δεν θα είναι αρχηγός, αφού ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία.

Αρχηγοί θα είναι οι ΛεΜπρον Τζέιμς (Δύση) και Κέβιν Ντουράντ (Ανατολή), με τον «KD» όμως να είναι τραυματίας από τις 16 Ιανουαρίου και τα δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ να αναφέρουν πως οριακά προλαβαίνει να είναι έτοιμος, την ώρα που οι Μπρούκλιν Νετς δεν θέλουν να ρισκάρουν την περίπτωση υποτροπής του σούπερ σταρ τους. Ο Ντουράντ είχε χάσει και το περυσινό All Star Game. Oι δύο αρχηγοί, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ, θα επιλέξουν τις ομάδες τους για τον μεγάλο αγώνα στις 20 Φεβρουαρίου, με τη διαδικασία του ντραφτ που υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια. Τα ξημερώματα, όμως ανακοινώθηκαν οι βασικοί παίκτες κάθε ομάδας, ανάλογα με την Περιφέρεια στην οποία αγωνίζονται.

Τα ονόματα

ΑΝΑΤΟΛΗ: Εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κέβιν Ντουράντ, δεν υπάρχουν εκπλήξεις στη σύνθεση της ομάδας. Ο Τρέι Γιανγκ των Χοκς και ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν των Μπουλς θα ξεκινήσουν στην περιφέρεια κι ο Τζοέλ Εμπίντ των Σίξερς θα βρίσκεται στο «πέντε».

ΔΥΣΗ: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα έχει συμπαίκτες τους Στεφ Κάρι, Νίκολα Γιόκιτς και Τζα Μοράντ. Η έκπληξη ακούει στο όνομα Άντριου Ουίγκινς, ο οποίος συγκέντρωσε το 50% των ψήφων του κοινού, το 25% των ψήφων των παικτών, καθώς και το 25% των ψήφων των δημοσιογράφων από όλον τον κόσμο.

Οι starters της Ανατολικής Περιφέρειας

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς)

Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς)

Κέβιν Ντουράντ (Νετς)

Τρέι Γιανγκ (Χοκς)

ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Μπουλς)

Οι starters της Δυτικής Περιφέρειας

Άντριου Γουίγκινς (Γουόριορς)

Νίκολα Γιόκιτς (Νάγγετς)

Τζα Μοράντ (Γκρίζλις)

Στεφ Κάρι (Γουόριορς)

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς)