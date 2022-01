Κόπα Άφρικα: Τους είχε προειδοποιήσει

Η εθνική ομάδα της Γουινέας φεύγοντας για να συμμετάσχει στο Κόπα Άφρικα είχε ένα έξτρα βάρος πέρα από το άγχος των αγώνων. Ο δικτάτορας της χώρας Μαμαντί Ντουμπουγιά είχε προειδοποιήσει τους ποδοσφαιριστές ότι αν δεν του πήγαιναν το τρόπαιο θα έπρεπε να του επιστρέψουν τα χρήματα τα οποία διατέθηκαν για εκείνους. Μετά τον αποκλεισμό τους βέβαια αναθεώρησε, εν μέρει όμως.

Έτσι μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο δικτάτορας επικοινώνησε με τους διεθνείς και τους είπε ότι ήταν υπερβολικός και τους συγχωρεί για το γεγονός πως δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Παρ’ όλα αυτά, ζήτησε να επιστραφούν τα χρήματα που είχε λάβει η εθνική ομάδα, τουλάχιστον το κομμάτι που είχε προβλεφθεί για τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό…

Latest on Guinea 🇬🇳

President Mamady Doumbouya has forgiven the team. Says his ultimatum was just to encourage them. He understands team building takes time.

BUT, the money given to the team covered QF, Semi-final and final games and that must be returned to the state coffers. pic.twitter.com/KCs5BcJuyE

— Saddick Adams (@SaddickAdams) January 26, 2022