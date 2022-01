Αντετοκούνμπο – κοτόπουλο: Ο «Greek Freak» έγινε viral σε συνέντευξη

Μπορεί οι Μπακς να ηττήθηκαν στο Κλίβελαντ από τους Καβαλίερς αλλά αυτό δεν έκοψε την όρεξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας πρωταθλητής του NBA εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά από τον αγώνα έχοντας μαζί του ένα ταπεράκι που περιείχε φτερούγες κοτόπουλου. Άνοιξε το καπάκι, άρχισε να τρώει και παράλληλα άκουγε ερωτήσεις και απαντούσε! Μπορεί όπως παραδέχτηκε οι Μπακς να έπαιξαν χάλια αλλά οι φτερούγες πρέπει να ήταν πολύ νόστιμες.

Το περασμένο καλοκαίρι γνωστή αλυσίδα εστιατορίων με κοτόπουλα στις ΗΠΑ είχε προσφέρει δωρεάν φαγητού εφ’ όρου ζωής στον Giannis αφού την είχε διαφημίσει κάνοντας παραγγελία την οποία όλοι είδαν στο Instagram Live!

Giannis really brought a bucket of wings to the postgame presser & started chowing down. 🤣🍗 pic.twitter.com/Eurg1kSl0E

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 27, 2022