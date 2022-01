Σκι στην Ακρόπολη: Viral βίντεο με νεαρό κάτω από τον ιερό βράχο

Τα χιόνια κάλυψαν την Αττική με τις εντυπωσιακές εικόνες να κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου. Τα χιόνια έφτασαν μέχρι το κέντρο της Αθήνας και η Ακρόπολη ντύθηκε στα λευκά. Οι περισσότεροι βγήκαν από το σπίτι τους –έστω και λίγο- για να απολαύσουν το αλπικό τοπίο, να φτιάξουν χιονάνθρωπους και να παίξουν χιονοπόλεμο. Ωστόσο, κάποιοι το πήγαν ένα βήμα παραπέρα και… έκαναν σκι, όχι σε κάποιο χιονοδρομικό κέντρο, αλλά στην πρωτεύουσα.

Ένα απολαυστικό βίντεο κάνει από χθες τον γύρο του ελληνικού Internet. Ένας βγήκε με τα πέδιλα σκι και μπατόν και άρχισε να διασχίζει τον καλυμμένο με χιόνι δρόμο. Ο δεινός σκιέρ ξέρει πολύ καλά τι κάνει και μοιάζει να βρίσκεται σε πίστα σε κάποιο αλπικό βουνό. «Skiing under the Acropolis. I think only @liakospz would do something like that», γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα ενώ προτρέπει τους διαδικτυακούς του φίλους να το μοιραστούν. Το βίντεο μοιράστηκε στο Instagram, ο φίλος του σκιέρ, Στέφανος (@stef_greece) που πριν λίγες ημέρες έγινε viral με το πανέμορφο βίντεο από την χιονισμένη Φλώρινα.