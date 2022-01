Ουκρανία: Σύσταση των ΗΠΑ στους πολίτες τους να μη μεταβαίνουν στη Ρωσία

Η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε οι οικογένειες των διπλωματών των ΗΠΑ που είναι τοποθετημένοι στο Κίεβο να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, «εξαιτίας της μόνιμης απειλής ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του. Το τοπικό προσωπικό μπορεί να εγκαταλείψει την πρεσβεία εάν το επιθυμεί· ευρύτερα, οι Αμερικανοί στην ουκρανική επικράτεια «πρέπει να εξετάσουν τώρα» την αναχώρησή τους με εμπορικές πτήσεις ή άλλα μεταφορικά μέσα, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση καλεί τους πολίτες των ΗΠΑ να αποφεύγουν να ταξιδέψουν στη Ρωσία «εξαιτίας της έντασης στα σύνορα με την Ουκρανία», ανακοίνωσε την Κυριακή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Απευθύνεται «ισχυρή σύσταση» στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν να μεταβούν στη Ρωσία, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, επικαλούμενο για να δικαιολογήσει την οδηγία αυτή «την πιθανότητα παρενόχλησής τους», ειδικά από τη ρωσική αστυνομία, και«αυθαίρετης εφαρμογής της τοπικής νομοθεσίας». Επίσης, με ανάρτησή της στο twitter, η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο γνωστοποίησε ότι έφτασε στην Ουκρανία πολύ μεγάλη βοήθεια σε όπλα και πυρομαχικά “για τους υπερασπιστές της πρώτης γραμμής”.

The first shipment of assistance recently directed by President Biden to Ukraine arrived in Ukraine tonight. This shipment includes close to

200,000 pounds of lethal aid, including ammunition for the front line defenders of Ukraine. [1/2] pic.twitter.com/YeYanK0Px6

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022