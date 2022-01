Metaverse γάμος: Ζευγάρι θα καλέσει… 2.000 άτομα

Καθώς η πανδημία κορωνοϊού αναγκάζει τις οικογένειες να αναβάλλουν ή να περιορίσουν στο ελάχιστο τους, κατά παράδοση πολυπληθείς, ινδικούς γάμους, ένα ζευγάρι βρήκε τον τρόπο να «παρακάμψει» τους περιορισμούς των αριθμών. Οι Dinesh Sivakumar Padmavathi και Janaganandhini Ramaswamy από το Ταμίλ Ναντού όπου ο αριθμός καλεσμένων περιορίζεται στα 100 άτομα, κατάφεραν να καλέσουν 2.000 άτομα στον πρώτο metaverse γάμο στην Ινδία. Ως λάτρεις του Χάρι Πότερ, αποφάσισαν η εικονική γαμήλια δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, να έχει θεματική το Χόγκουαρτς. Οι χιλιάδες προσκεκλημένοι τους θα μπορούν να δώσουν το «παρών» στο γαμήλιο πάρτι μέσω των κινητών τηλεφώνων τους, των τάμπλετ και των λάπτοπ.

«Εξαιτίας της πανδημίας, η δια ζώσης, με φυσική παρουσία δεξίωση με τεράστιο αριθμό καλεσμένων, δεν ήταν εφικτή. Οπότε, αποφασίσαμε: Ας κάνουμε το γάμο στο μετασύμπαν» εξηγεί ο Padmavathi, με το ψηφιακό όνομα Dinesh SP. To metaverse είναι ένα νέος όρος που περιγράφει τα εικονικά, τρισδιάστατα περιβάλλοντα όπου οι χρήστες μπορούν να συγκεντρωθούν και να αλληλεπιδράσουν. Ο 24χρονος μελλόνυμφος, λάτρης των blockchain και των κρυπτονομισμάτων, συνεργάστηκε με την start-up TardiVerse για να δημιουργήσουν έναν ψηφιακό χώρο σαν κάστρο, με έμπνευση από το Χόγκουάρτς.

Η τελετή θα γίνει με φυσική παρουσία λίγων στενών συγγενών και φύλων στο χωριό Ραμασγουάμι και μετά οι νεόνυμφοι θα συνδεθούν στη διαδικτυακή δεξίωσή τους που στοίχισε 150.000 ρουπίες (περί τα 2.000 δολάρια) για να σχεδιαστεί και να στηθεί από ντιβέλοπερς. Οι νεόνυμφοι θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με τους προσκεκλημένους τους, οι οποίοι θα μπορούν να εξερευνήσουν το κάστρο τους και να επιλέξουν τα άβατάρ τους και την εμφάνισή τους. Κι αφού θα έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν ανθρώπους που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα προσκαλούσαν, το ζευγάρι είδε την ψηφιακή δεξίωση ως άλλη μια ευκαιρία να καλέσουν και τον μπαμπά της νύφης που πέθανε προσφάτως. «Ο πεθερός μου πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Γι’αυτό δημιούργησα το 3D αβατάρ του ώστε να μας ευλογήσει. Αυτό είναι κάτι που μπορούσαμε να κάνουμε μόνο μέσω του metaverse» σημειώνει ο γαμπρός.

