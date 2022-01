Τσιτσιπάς – Australian Open σήμερα: Στους «8» του τουρνουά

Στους «8» του Australian Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε 3-2 σετ τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ (4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4), έπειτα από συγκλονιστικό αγώνα, και έτσι πέρασε στα προημιτελικά του φημισμένου grand slam της Μελβούρνης. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Γιάνικ Σίνερ, μεθαύριο Τετάρτη, με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Είναι η τρίτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς περνά στα προημιτελικά του Australian Open.

Στο 1ο σετ του αγώνα ο Φριτς έκανε μπρέικ τη δεύτερη φορά που πίεσε το σερβίς του Τσιτσιπά, στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του χωρίς να απειληθεί και έτσι έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ. Στο δεύτερο σετ η μάχη ήταν αμφίρροπη, με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους έως το 11ο γκέιμ. Σε εκείνο το σημείο, και ενώ ο Φριτζ ήταν πίσω 5-4 στα γκέιμ, ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύθηκε το μοναδικό μπρέικ πόιντ του μέχρι εκείνη την ώρα και έφτασε στην κατάκτηση του δεύτερου σετ.

Ο Φριτζ βρέθηκε ξανά μπροστά κερδίζοντας το τρίτο σετ, στο οποίο φάνηκε αρκετά ανώτερος από τον Έλληνα πρωταθλητή. Έκανε μπρέικ σχετικά νωρίς, στη συνέχεια κράτησε σχετικά άνετα το σερβίς του και έτσι πέρασε μπροστά με 2-1 στα σετ. Και ενώ ο Αμερικανός φαινόταν να είναι και ψυχολογικά έτοιμος για την πρόκριση στους «8» του Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επανέκαμψε και κέρδισε το 4ο σετ, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Στο όγδοο γκέιμ ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το μπρέικ, παίρνοντας προβάδισμα με 5-3, και στη συνέχεια, έστω και δύσκολα, έκλεισε το σετ μέσα σε πραγματική αποθέωση.

To πέμπτο σετ κύλησε με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους μέχρι το ένατο γκέιμ. Τότε ήταν που «χτύπησε» ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έκανε το μπρέικ και βρέθηκε μπροστά με 5-4. Αμέσως μετά, με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση στο σερβίς, ο Τσιτσιπάς δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, κέρδισε το 10ο γκέιμ και το ματς, και μαζί τη μεγάλη πρόκριση στους «8» του Australian Open.

