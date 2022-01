Ηλιάνα Παπαγεωργίου Instagram: Οι σέξι φωτογραφίες που “κατέβηκαν”

Στο Μπέβερλι Χιλς βρίσκεται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία δεν σταματά να μας ενημερώνει για τις βόλτες της μέσω Instagram. Πρόσφατα, μοιράστηκε φωτογραφίες της με τον hairstylist Δημήτρη Γιαννέτο, ο οποίος εργάζεται εκεί, αλλά και από τις βόλτες της στην Καλιφόρνια. Στο τελευταίο σετ φωτογραφιών που μοιράστηκε τη βλέπουμε να ποζάρει χωρίς μπλούζα και φορώντας ένα ανοιχτόχρωμο, στενό τζιν παντελόνι μπροστά στον φακό. Στην περιγραφή έγραψε: «Νιώθω Μαντόνα στην τοποθεσία Μπεβερλι Χιλς 🤪 what is wrong with a covered female body @instagram;». Το τελευταίο σχόλιο έγινε με αφορμή το ban που έκανε η εφαρμογή στις φωτογραφίες, λόγω του γυμνού περιεχομένου τους.

Ωστόσο, το μοντέλο και παρουσιάστρια δεν αντιβαίνει κάποιον κανόνα του Instagram, αφού δεν φαίνεται ξεκάθαρα το στήθος της (σύμφωνα με τους κανονισμούς φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται το γυναικείο στήθος καταργούνται). Η Ηλιάνα, όπως εξήγησε σε stories της, θα ανέβαζε ξανά τις φωτογραφίες, πράγμα και το οποίο έκανε – αυτή τη φορά συνοδεύοντάς της με ένα εύστοχο σχόλιο.

