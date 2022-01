Λούι Άντερσον πέθανε: Έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός stand up κωμικός και συγγραφέας

Έφυγε από τη ζωή ο stand up κωμικός και συγγραφέας, Λούι Άντερσον, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, πέθανε σε ηλικία 68 ετών, λίγες ημέρες αφού έγινε γνωστή η είδηση ότι διαγνώστηκε με λέμφωμα, μία μορφή κακοήθειας που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα. Ο ηθοποιός Πόλι Σορ έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση για τη διάγνωσή του, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναφέροντας πως ο κωμικός νοσηλεύεται για θεραπεία.

«Το λέω αυτό με βαριά καρδιά. Έφυγα πριν λίγο από το νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου οι αδερφές του και οι στενοί του φίλοι με ενημέρωσαν πως η κατάστασή του είναι σοβαρή. Είναι ακόμα μαζί μας, αλλά κρατήστε τον στις προσευχές σας», είχε γράψει. Ο Λούι Άντερσον ήταν γνωστός για τις stand up εμφανίσεις του, τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά Life With Louie, την παρουσίαση του show, Family Feud, αλλά και στο Baskets. Μάλιστα για τον ρόλο του στη σειρά του FX, κέρδισε ένα Emmy το 2016, ενώ ήταν υποψήφιος και στις τελετές του 2017 και του 2018.

Attention comedians and @TheComedyStore alumni’s I say this with a heavy heart just left the hospital in Las Vegas where Louie Anderson his sisters and close friend were kind enough to let me say my goodbyes he’s still with us but keep him in your prayers

— Pauly Shore (@PaulyShore) January 20, 2022