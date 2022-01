Ρομπίνιο βιασμός: “Βόμβα” για τον παλαίμαχο Βραζιλιάνο άσο

Από το 2013 εκκρεμούσε η συγκεκριμένη καταγγελία, αλλά έστω και με μεγάλη καθυστέρηση η βόμβα έσκασε με το άλλοτε μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας να κηρύσσεται ένοχος για βιασμό από το ανώτατο δικαστήριο της Ρώμης και να τιμωρείται με κάθειρξη 9 ετών. Ωστόσο όπως όλα δείχνουν ο Ρομπίνιο δεν θα βρεθεί πίσω από της φυλακής τα σίδερα κι αυτό λόγω της διακρατικής συμφωνίας Ιταλίας – Βραζιλίας που αναφέρει ότι απαγορεύεται η έκδοση Βραζιλιάνων από την Ιταλία και δεν προβλέπει την εφαρμογή της οποιαδήποτε ποινής επιβληθεί από δικαστήριο της Ιταλίας στην επικράτεια της Βραζιλίας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν ο Ρομπίνιο βγει εκτός Βραζιλίας και βρεθεί σε χώρα που συνεργάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις με την Ιταλία, κινδυνεύει άμεσα με σύλληψη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 22 Ιανουαρίου 2013 ο Ρομπίνιο, που εκείνη την εποχή αγωνίζονταν στη Μίλαν, μαζί με πέντε φίλους αφού πρώτα μέθυσαν μια κοπέλα, στη συνέχεια την οδήγησαν σε πριβέ χώρο του κλαμπ στο οποίο διασκέδασαν και την βίασαν.

Ο 37χρονος σήμερα Ρομπίνιο δήλωνε από την αρχή αθώος, ωστόσο και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό οι δικαστές δεν είχαν πειστεί με την υπερασπιστική του γραμμή επιβάλλοντας την ίδια ποινή με τον Βραζιλιάνο να ασκεί συνεχόμενες εφέσεις, ενώ η καταδίκη του οδήγησε στην ακύρωση της μεταγραφής του στη Σάντος. Τώρα όμως η απόφαση είναι οριστική και πλέον ο Βραζιλιάνος πέρα από στιγματισμένος δεν θα μπορεί να ταξιδέψει και έξω από την πατρίδα του.

🚨UOL:

Robinho has officially been sentenced by the Italian courts to 9 years in prison for rape.

However Brazilian constitution prevents the extradition of criminals. Italy will send an appeal to the Brazilian courts to try to get him to serve his sentence in South America. pic.twitter.com/AsDtsqseGh

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) January 19, 2022