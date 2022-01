Μπρέιβικ Νορβηγία – σήμερα: Εξετάζεται αίτημα αποφυλάκισης

Νορβηγικό δικαστήριο θα ακούσει σήμερα τον Άντερς Μπρέιβικ να εξηγεί γιατί πιστεύει ότι πρέπει να αποφυλακιστεί, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία στη φυλακή για τις 77 δολοφονίες που διέπραξε. Ο Μπρέιβικ, ακροδεξιός εξτρεμιστής, σκότωσε 77 ανθρώπους στη χειρότερη θηριωδία εν καιρώ ειρήνης στη Νορβηγία τον Ιούλιο του 2011. Σκότωσε οκτώ άτομα με εκρηκτικά σε παγιδευμένο αυτοκίνητο στο Όσλο και στη συνέχεια 69 ακόμα άτομα, στην πλειονότητά τους έφηβους, σε camp νεολαίας του Εργατικού Κόμματος. Ο 42χρονος σήμερα Μπρέιβικ, εκτίει τη μέγιστη ποινή κάθειρξης 21 ετών στη Νορβηγία, η οποία μπορεί να παραταθεί επ’ αόριστον εάν κριθεί συνεχής απειλή για την κοινωνία. Το δικαστήριο της Telemark στο Skien, όπου ο Μπρέιβικ εκτίει την ποινή του, ξεκινά σήμερα την ακροαματική διαδικασία, αφού η εισαγγελία του Όσλο πέρυσι απέρριψε την αίτησή του για πρόωρη αποφυλάκιση.

🔵Dieci anni dopo la strage, l'estremista di destra Anders #Breivik chiede la libertà condizionale. Nel 2011 aveva ucciso 77 persone. Molti erano ragazzi di un campo estivo sull’isola di #Utoya in Norvegia. Breivik sconta 21 anni di carcere con possibilità di proroga pic.twitter.com/uF41fKAgan

Οι διαδικασίες θα διεξαχθούν το πολύ σε τέσσερις ημέρες σε μια αυτοσχέδια δικαστική αίθουσα μέσα στη φυλακή του Skien, με την απόφαση να αναμένεται περίπου μια εβδομάδα αργότερα. Εάν το αίτημά του για αποφυλάκιση απορριφθεί, ο Μπρέιβικ, ο οποίος άλλαξε το όνομά του σε Φιότολφ Χάνσεν, μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέα ακρόαση υπό αναστολή σε ένα χρόνο. Ο Μπρέιβικ το 2017 είχε προσφύγει στα δικαστήρια αλλά ένα εφετείο ανέτρεψε την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου ότι η σχεδόν απομόνωσή του σε ένα κελί τριών δωματίων ήταν απάνθρωπη. Στη συνέχεια και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε μια μεταγενέστερη προσφυγή.

Dopo 10 anni di carcere, oggi sarà in tribunale per chiedere la libertà condizionale. E' Anders Behring #Breivik , il killer di estrema destra responsabile del massacro di Oslo e #Utoya . Nel 2011 uccise 77 persone, soprattutto ragazzi. pic.twitter.com/ycDpR21nJY

Ορισμένοι έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι θα χρησιμοποιήσει την εμφάνιση στο δικαστήριο αυτής της εβδομάδας για να εκφράσει αντι-μουσουλμανικά αισθήματα. «Αυτό θα φανεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τι θέλει πραγματικά να επιτύχει», δήλωσε στο Reuters ο δικηγόρος του Μπρέιβικ, Όισταϊν Στόρβικ. «Ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος και αυτό είναι δικαίωμά του να το αιτηθεί» συμπλήρωσε.

Mass killer #Breivik's parole hearing to begin on Tuesday in Norway https://t.co/cv9Rw3iirk

