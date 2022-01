Μέσι – Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκτός εθνικής Αργεντινής ο σούπερ σταρ

Δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της εθνικής Αργεντινής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ που οδήγησε την εθνική ομάδα στην κατάκτηση του Copa America πριν από κάποιους μήνες δεν είναι στις επιλογές του Λιονέλ Σκαλόνι αφού δεν είναι έτοιμος. Ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν που διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό τις τελευταίες ημέρες του 2021 έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας του αλλά δεν είναι έτοιμος να παίξει. Έτσι έμεινε εκτός αποστολής για τα παιχνίδια της εθνικής Αργεντινής με Χιλή και Κολομβία.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

🚨TN | Messi will not be called up to the Argentina squad for World Cup qualifiers.

After talks between all parties, the decision was made not to call up Lionel Messi for the national team. pic.twitter.com/b8FpMIrPeq

— Team Leo (@TeamLeo10i) January 16, 2022