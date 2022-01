FIFA The Best: Οι καλύτεροι σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου

Ο Πολωνός επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που με 41 γκολ στην περυσινή Bundesliga κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ, αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ψηφοφορία που διοργάνωσε η FIFA για τα βραβεία The Best, υπερισχύοντας των Λιονέλ Μέσι, που κατάκτησε νωρίτερα τη Χρυσή Μπάλα και Μοχάμεντ Σαλάχ. «Με τιμάει αυτό το βραβείο και είμαι πολύ χαρούμενος γι΄ αυτό. Δεν είχα ονειρευτεί ποτέ να σπάσω το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ, είμαι κολακευμένος και υπερήφανος για το βραβείο», δήλωσε μεταξύ άλλων το πολωνικό «βομβαρδιστικό» της Μπάγερν Μονάχου.

Το αντίστοιχο βραβείο στις Γυναίκες κατάκτησε η Αλεξία Πουτέγιας της Μπαρτσελόνα, η οποία υπερίσχυσε στην ψηφοφορία της συμπαίκτριάς της Τζένιφερ Ερμόσο και της Σαμ Κερ (Τσέλσι). Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς αναδείχθηκε ο τεχνικός της Τσέλσι, Τόμας Τούχελ. Ο Γερμανός αφίχθη στο Λονδίνο μεσούσης της περιόδου, μετά την απόλυσή του από την Παρί Σεν Ζερμέν και όχι μόνο κατάφερε να «αναστήσει» αγωνιστικά τους «μπλε» (τους έφερε στην πρώτη τετράδα στην Αγγλία) αλλά τους οδήγησε και ως την κατάκτηση του Champions League, με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι.

Το βραβείο Puskas για το 2021, που αφορά στο πιο εντυπωσιακό και θεαματικό γκολ, απονεμήθηκε, στον Άρικ Λαμέλα, για την εκπληκτική «ραμπόνα» του Αργεντινού άσου της Τότεναμ στο λονδρέζικο ντέρμπι με την Άρσεναλ, τον περασμένο Απρίλιο. Το βραβείο για τον καλύτερο τερματοφύλακα κατάκτησε ο τερματοφύλακας της Τσέλσι και της Εθνικής Σενεγάλης Εντουάρντ Μεντί, που σήκωσε το Champions League με το σύλλογό του, ενώ έγινε ο πρώτος Αφρικανός που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο. Το βραβείο Fair Play της FIFA απονεμήθηκε στην Εθνική Δανίας και το ιατρικό-τεχνικό προσωπικό της, για τη συνολική αντιμετώπιση της πολύ δύσκολης κατάστασης που δημιουργήθηκε με την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, στη διάρκεια του αγώνα με τη Φινλανδία για την τελική φάση του Euro 2020.

Την κορυφαία ενδεκάδα στους Άνδρες, σε σχηματισμό 3-3-4 για να χωρέσει ο «γαλαξίας» των επιθετικών, συγκροτούν οι Ντοναρούμα, Μπονούτσι, Ντίας, Αλάμπα, Ζορζίνιο, Καντέ, Ντε Μπρόινε, Ρονάλντο, Χάαλαντ, Λεβαντόφκσι και Μέσι, με ηχηρό απόντα τον Μπαπέ.

