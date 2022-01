Κόπα Άφρικα: Γενική σύρραξη στο ματς της Γκαμπόν με τη Γκάνα

Το Κόπα Άφρικα έχει αρχίσει εδώ και λίγες μέρες και καθημερινά απασχολεί τον διεθνή Τύπο όχι με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αλλά για όλες τις πιπεράτες περιφερειακές του εξελίξεις. Αφού είδαμε διαιτητή να σφυρίζει τη λήξη στο 85ο λεπτό, λίγες ώρες μετά είδαμε τους υπεύθυνους να βάζουν λάθος εθνικό ύμνο στη Μαυριτανία, οι παίκτες της οποίας τελικά τραγούδησαν τον σωστό χωρίς μουσική υπόκρουση. Και τώρα, είδαμε και ξύλο μετά τη λήξη στο Γκαμπόν – Γκάνα. Το παιχνίδι είχε ούτως ή άλλως δραματικό φινάλε αφού η Γκαμπόν ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, στο 88′ με τον Αλεβινά και λίγα λεπτά μετά, όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, τα πράγματα ξέφυγαν.

😲 Shocking scenes! Benjamin Tetteh throws a punch to the face at full-time, the referee then sends Thomas Partey to get Tetteh who is shown a red card…

Ο Τετέ της Γκάνας έριξε γροθιά σε αντίπαλο και αμέσως επικράτησε ένας πανικός, με τους παίκτες και τους ανθρώπους των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια, την ίδια ώρα που ο ρέφερι έψαχνε -και τελικά βρήκε- τον Τετέ για να του δείξει την κόκκινη κάρτα.

Tensions have boiled over at full time with one Gabon player down! It ended 1-1 after Allevinah equalised in the 88th minute! 😬 pic.twitter.com/h3q8z13ZdM

— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 14, 2022