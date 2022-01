Μπαντιογκού Φαντιγκά – Ολυμπιακός: Η νέα μεταγραφή των Ερυθρόλευκων

Σε μια σημαντική επένδυση για το μέλλον προχώρησε ο Ολυμπιακός ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μπαντιογκού Φαντιγκά της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 21χρονος (ύψους 1,78μ.) μέσος, που είχε μπει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με τους Παριζιάνους, υπέγραψε στους «ερυθρόλευκους» συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, το οποίο έχει ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου 2022. Η ανακοίνωση: «Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το καλοκαίρι του 2026 είναι ο Μπαντιουγκού Φαντιγκά. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έχει γεννηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2001 και αγωνίζεται στις θέσεις του κεντρικού και επιθετικού μέσου.

Ο 21χρονος Γάλλος γεννημένος στο Παρίσι, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Παρί Σεν Ζερμέν έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής των Παριζιάνων, ενώ έχει παίξει για μία σεζόν στην Μπρεστ ως δανεικός. Με την Παρί Σεν Ζερμέν ο Φαντιγκά αγωνίστηκε έξι φορές στη Ligue 1 και άλλες τέσσερις με την Μπρεστ, ενώ έχει και εννιά συμμετοχές στο UEFA Youth League με τη φανέλα των Παριζιάνων».

Ο Μπαντιουνγκού Φαντιγκά στα «ερυθρόλευκα»! / Bandiougou Fadiga in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪

#Olympiacos #Transfer #Welcome #BandiougouFadiga #WelcomeFadiga #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/b6b4ZcC8MZ

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) January 14, 2022