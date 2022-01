Ντρέιμοντ Γκριν: Χάθηκαν εκατομμύρια

O Κλέι Τόμπσον επέστρεψε στη δράση μετά από 940 ημέρες και δυο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και ήταν το επίκεντρο της αναμέτρησης των Γουόριορς με τους Καβαλίερς. Τουλάχιστον μέχρι να γίνει το πρωτόγνωρο γεγονός με τον Ντρέιμοντ Γκριν στα πρώτα 7 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Ο Αμερικανός φόργουορντ που δεν είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο ματς των πολεμιστών, υπολογιζόταν κανονικά, όμως ένα τράβηγμα που υπέστη στο ζέσταμα δεν θα του επέτρεπε τη συμμετοχή. Δέκα λεπτά πριν από το τζάμπολ, έγινε γνωστό πως ο Ντρέιμοντ Γκριν θα βρίσκεται στην αρχική πεντάδα των γηπεδούχων για να τιμήσει τον Κλέι Τόμπσον, αλλά αμέσως θα αντικατασταθεί εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετώπιζε.

Η κίνηση αυτή ήταν που «έκλεψε» εντέλει τις εντυπώσεις σε αντίθεση ακόμη και την επιστροφή του Τόμπσον που τόσο πολύ όλοι περίμεναν. O λόγος; Η κίνηση των Γουόριορς και του Γκριν να παίξει μόνο στο τζάμπολ προς τιμήν του Κλέι και εν συνεχεία να κάνει φάουλ και να βγει αλλαγή, δημιούργησε πανικό στις στοιχηματικές εταιρείες και οδήγησε είτε σε τεράστια κέρδη παικτών που αντέδρασαν γρήγορα, είτε σε μεγάλη ζημιά άλλων παικτών που είδαν τα πονταρίσματά τους να πηγαίνουν στα σκουπίδια μέσα σε επτά δευτερόλεπτα!

Χιλιάδες παίκτες παγκοσμίως και ειδικότερα στις ΗΠΑ πρόλαβαν και στοιχημάτισαν σε under πόντους/ριμπάουντ/ασίστ, με αποτέλεσμα κάποιες από τις εταιρείες που δεν αντιλήφθηκαν άμεσα το γεγονός και δεν «έκρυψαν» τις επιλογές να «γονατίσουν». Πολύ απλά γιατί έπρεπε να πληρώσουν τα ειδικά στοιχήματα από τη στιγμή που ο φόργουορντ των Γουόριορς πήρε χρόνο συμμετοχής και έγραψε και ένα φάουλ στην στατιστική του.

Για να καταλάβει κανείς τον απόηχο που είχε το συγκεκριμένο γεγονός, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό για το sports betting. Πολλές εταιρείες είναι επίσημοι συνεργάτες ομάδων και λιγκών, οπότε το ζήτημα έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση από ποτέ και υπάρχει φόβος για το τι θα συμβεί αν ξαναεπαναληφθεί. Αξίζει να σημειωθεί πως οι στοιχηματικές εταιρείες ως επί το πλείστον αναγκάστηκαν να πληρώσουν, όμως υπήρχαν και εκείνες που δεν πλήρωσαν τους παίκτες που επέλεξαν να ποντάρουν χρήματα στον Γκριν. Κάτι που έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο σάλο ειδικά από τη στιγμή που ο παίκτης έπαιξε και είχε και συμμετοχή κάνοντας φάουλ.

Draymond Green is not playing tonight (left calf tightness), but he still wanted to be on the floor with Klay for his return.

So Green was there for the opening tip and took a foul so he could check out of the game ❤️ pic.twitter.com/puAzOy3rxe

— ESPN (@espn) January 10, 2022