Φρέντι Μέρκιουρι – Μαίρη Όστιν: Μια βαθιά ιστορία αγάπης

Τριάντα χρόνια πριν, στις 24 Νοεμβρίου του 1991, ο Φρέντι Μέρκιουρι χάνει μια γενναία μάχη με τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε ιό του AIDS. Ο χαρισματικός τραγουδιστής των θρυλικών Queen πάλεψε για περισσότερα από πέντε χρόνια με την θανατηφόρα ασθένεια, έχοντας όμως δίπλα του πιστούς φίλους, που τον φρόντιζαν και τον αγάπησαν αληθινά μέχρι την τελευταία του πνοή. Μεταξύ των πιο αφοσιωμένων ανθρώπων γύρω του ήταν και η «παντοτινή αγάπη» του φαντασμαγορικού περφόρμερ της ροκ σκηνής, η Μαίρη Όστιν.

Η Μαίρη Όστιν και ο Φρέντι Μέρκιουρι υπήρξαν ερωτευμένο ζευγάρι στις αρχές των ‘70s, όταν ο rock star βρισκόταν ακόμα στην αφάνεια και οι Queen ήταν απλώς μια φιλόδοξη μπάντα που έψαχνε να απογειώσει την καριέρα της. Η «κοινή σύζυγός» του, όπως συχνά την αποκαλούσε, στα εφηβικά της χρόνια συνδέθηκε ερωτικά με τον κιθαρίστα του ροκ συγκροτήματος, Μπράιαν Μέι. Η σχέση τους, ωστόσο, ολοκληρώθηκε σύντομα με τον Μέρκιουρι να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την νεαρή Βρετανίδα. Η Mαίρη Όστιν έγινε γρήγορα η μούσα του εμβληματικού περφόρμερ, τον οποίο ενέπνευσε μάλιστα να γράψει την μπαλάντα «Love of My Life» που υπάρχει στο άλμπουμ «A Night at the Opera». Ακόμα και μετά την λήξη της ερωτικής τους σχέσης, ο θρυλικός τραγουδιστής παραδεχόταν πως εκείνη ήταν το μοναδικό πρόσωπο που αγάπησε αληθινά.

Φρέντι Μέρκιουρι – Μαίρη Όστιν: Μια αγάπη 6 ετών

Έξι ολόκληρα χρόνια έμειναν μαζί, μέχρι που ο λαμπερός καλλιτέχνης αποκάλυψε την προτίμησή του στους άνδρες και εκείνη απομακρύνθηκε για λίγο από κοντά του. Όλα αυτά τα χρόνια, ο rock star παρουσίαζε την Όστιν ως η γυναίκα που συζούσαν και την οποία φρόντιζε να συστήνει στους κύκλους αλλά και τους γονείς του, ως η σύντροφος της ζωής του. Ακόμα και μετά την λήξη της ερωτικής τους σχέσης, ο θρυλικός τραγουδιστής παραδεχόταν πως εκείνη ήταν το μοναδικό πρόσωπο που αγάπησε αληθινά.

Όταν ο Μέρκιουρι και η Όστιν έπαψαν να είναι εραστές το 1976, μια βαθιά φιλία γεννήθηκε ανάμεσα τους. Η πρώην σύντροφός του τραγουδιστή παρέμεινε στο πλευρό του, φίλη πιστή για δεκαπέντε χρόνια, μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται και η Όστιν αποφασίζει να μείνει μαζί του στο αγαπημένο του σπίτι στο One Garden Lodge, στο West Kensington. Μαζί πέρασαν τα τελευταία του χρόνια, με τον Μέρκιουρι να δηλώνει για την Μαίρη Όστιν ότι υπήρξε «η αγάπη της ζωής του». Μετά τον θάνατό του, η Όστιν κληρονόμησε το ακίνητο, όπου συνεχίζει να διαμένει μέχρι σήμερα.

Εκείνες τις στιγμές ένιωθα πραγματικά τόση αγάπη για εκείνον.

Ακόμα και όταν ο Φρέντι έβγαινε με τον κωμικό Τζιμ Χάτον, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, η αγαπημένη του Όστιν παρέμεινε σταθερά δίπλα του. Μιλώντας για τη σχέση τους, η Μαίρη είπε: «Εκείνες τις στιγμές ένιωθα πραγματικά τόση αγάπη για εκείνον. Ήταν οι στιγμές που θυμόμουν κάθε φορά που κοιτούσα το κρεβάτι του. Καθόμουν κάθε μέρα δίπλα στο κρεβάτι για έξι ώρες, είτε αυτός ήταν ξύπνιος ή όχι. Ξυπνούσε ξαφνικά και όταν με αντίκριζε χαμογελούσε.».

Θα προτιμούσα να συμβεί το αντίθετο. Έπρεπε να είχα πεθάνει πρώτη – προτιμώ να του λείψω εγώ παρά να μου λείπει εκείνος. Ο θανατηφόρος ιός χτύπησε ανελέητα τον τραγουδιστή, επιβάλλοντάς του να μείνει μέχρι τέλους καθηλωμένος στο κρεβάτι. Τον τελευταίο καιρό μαζί με την Μαίρη Όστιν, βρίσκονταν δίπλα του ο σύντροφός του Τζιμ, ο καλός του φίλος Πίτερ Φρίστον και ο Ντέιβ Κλάρκ, στα χέρια του οποίου άφησε την τελευταία του πνοή. Η Μαίρη θυμάται τις τελευταίες εκείνες στιγμές και εξηγεί «Θα προτιμούσα να συμβεί το αντίθετο. Έπρεπε να είχα πεθάνει πρώτη – προτιμώ να του λείψω εγώ παρά να μου λείπει εκείνος. Έχασα κάποιον που νόμιζα ότι ήταν η αιώνια αγάπη μου. Όταν πέθανε, ένιωσα τότε ότι είχαμε έναν αληθινό γάμο» δήλωσε η 70χρόνη πλέον Όστιν.

Ενώ η Μαίρη ζει ακόμα στο σπίτι του μεγάλου τραγουδιστή ανέφερε πως χρειάστηκε αρκετό χρόνο, ώστε να μπει ξανά στο δωμάτιο, όπου απεβίωσε. «Είχα περάσει τόσο καιρό μαζί του και υπήρχαν τόσες πολλές αναμνήσεις σε αυτό το δωμάτιο. Αναμνήσεις με τον ίδιο να υποφέρει. Μόλις είδα αυτόν τον πολύ αδύναμο άνδρα ξαπλωμένο στο κρεβάτι του, θυμήθηκα όλα τα μικρά πράγματα που συνήθιζα να κάνω για εκείνον» τόνισε χαρακτηριστικά.

Womantoc.gr