Λευκοί σκότωσαν μαύρο στις ΗΠΑ: Ισόβια για τον θάνατο του Αμόντ Άρμπερι

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν τρεις λευκοί Αμερικανοί που κατεδίωξαν και σκότωσαν έναν Αφροαμερικανό που έκανε τζόγκινγκ, τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τζόρτζια, γιατί, όπως υποστήριζαν, τον θεώρησαν ύποπτο για διαρρήξεις. Ο Τράβις ΜακΜάικλ, 35 ετών, ο άνθρωπος που τράβηξε τη σκανδάλη, και ο πατέρας του, Γκρέγκορι, 66 ετών, καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς τη δυνατότητα αναστολής της ποινής. Ο γείτονάς τους, Ουίλιαμ Μπράιαν, 52 ετών, που συμμετείχε στην καταδίωξη και βιντεοσκόπησε τον φόνο, καταδικάστηκε σε ισόβια με δυνατότητα αναστολής της ποινής αφού εκτίσει 30 χρόνια στη φυλακή. Ο Ahmaud Arbery έκανε τζόγκινγκ στη γειτονιά Σατίλα Σορς, το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου, όταν οι McMichael άρπαξαν τα όπλα τους, μπήκαν στο φορτηγάκι τους και τον κατεδίωξαν.

#Breaking: Travis McMichael and Gregory McMichael were both sentenced to life in prison without the possibility of parole in the murder of #AhmaudArbery. William "Roddie" Bryan was sentenced to life with the possibility of parole. Story here: https://t.co/sBhzyGgBvk

