Καζακστάν: Στο διεθνές μικροσκόπιο η κρίση

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Καζακστάν, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει: «Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που μας έχουν περιέλθει, δεν έχει προκύψει ζήτημα όσον αφορά στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην χώρα».

Η αιματηρή καταστολή της λαϊκής εξέγερσης στο Καζακστάν από τον στρατό, επανέφερε μία σχετική ηρεμία στην πρωτεύουσα Αλμάτι. Σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της χώρας Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ ανακοίνωσε πως «αποκαταστάθηκε η συνταγματική τάξη» στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεσμεύθηκε ότι «θα επαναφέρει το νόμο». Αποκάλυψε ότι έχει, μάλιστα, δώσει το πράσινο φως στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες επιτρέπεται να πυροβολήσουν χωρίς προειδοποίηση εναντίον των διαδηλωτών, τους οποίους και αποκάλεσε «ληστές και τρομοκράτες».

In #Kazakhstan, thousands flocked to the streets to protest rising fuel prices & a collapsing economy. Hours later, the Kazakh govt resigned. Take a look.pic.twitter.com/ys8UFkYr6M

— Steve Hanke (@steve_hanke) January 5, 2022