Εξέγερση Καζακστάν – εξελίξεις: Συλλήψεις γύρω από το αεροδρόμιο, δεκάδες οι νεκροί

Μαίνεται η κόλαση στο Καζακστάν, με το ξέσπασμα βίας και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να δημιουργούν ένα πρωτοφανές πεδίο μάχης. Στο Αλμάτι, δεκάδες διαδηλωτές έχουν πέσει νεκροί, τη στιγμή που ο πρόεδρος του Καζακστάν εξουσιοδότησε τις δυνάμεις ασφαλείας «να πυροβολούν χωρίς προειδοποίηση». Το αεροδρόμιο στην πόλη Αλμάτι του Καζακστάν παραμένει κλειστό και φυλάσσεται από στρατιώτες και αστυνομικούς, οι οποίοι συλλαμβάνουν οποιονδήποτε τους φανεί ύποπτος, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου Tass. Η κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο είναι μεγάλη, όμως οι αστυνομικοί σταματούν και ελέγχουν όλα τα οχήματα. Ο δημοσιογράφος είπε ότι είδε να συλλαμβάνονται τέσσερις «ύποπτοι» και να μεταφέρονται σε ένα μικρό λεωφορείο, με τα χέρια τους δεμένα στον σβέρκο.

Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 9 Ιανουαρίου. Περισσότερες από 20 διεθνείς πτήσεις, από το Αλμάτι και την πόλη Ακτομπέ, έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών. Η κρατική τηλεόραση Khabar-24 μετέδωσε πάντως ότι το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νουρ-Σουλτάν λειτουργεί και εκτελούνται κανονικά όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Νωρίτερα, η τηλεόραση ανέφερε ότι τα αεροδρόμια του Καζακστάν θα ξαναρχίσουν τις διεθνείς πτήσεις προς Μόσχα και Ντουμπάι από τις 15.00, τοπική ώρα.

Yet another footage shows an unplated, unmarked vehicle delivering weapons to rioters — in Shymkent, Kazakhstan* pic.twitter.com/zIc56Fy1ya

Στο μεταξύ, από τη Μόσχα, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι δώδεκα μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Il-76 και An-124, που μετέφεραν εξοπλισμό και στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης του CSTO (Οργανισμός Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας) αναχώρησαν από τη Ρωσία με προορισμό αεροπορικές βάσεις στο Αλμάτι και το Ζέτιγκεν. Αμέσως μετά την άφιξή τους οι μονάδες της ρωσικής δύναμης θα αρχίσουν «να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί», πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο τον ίδιο, μη κατονομαζόμενο, αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν ζήτησε πριν από δύο ημέρες τη στρατιωτική συνδρομή του CSTO, λόγω των ταραχών που σημειώνονταν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα η κυβέρνηση ανέφερε ότι έχει αποκατασταθεί η τάξη, αλλά η κατάσταση παραμένει δύσκολη στο Αλμάτι, την οικονομική πρωτεύουσα.

Δυνάμεις της Ρωσίας κι άλλων συμμαχικών χωρών της Μόσχας έφτασαν χθες, Πέμπτη, στο Καζακστάν για να υποστηρίξουν τις αρχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν εδώ και ημέρες μαζικές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν λόγω της ανόδου των τιμών καυσίμου οδηγώντας σε σκηνές χάους, κυρίως στην Αλμάτι. Τα βίαια επεισόδια, στα οποία έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι και περισσότεροι από χίλιοι τραυματίστηκαν, συνεχίστηκαν χθες, Πέμπτη, καθώς πυροβολισμοί ακούγονταν στο κέντρο της πόλης, γεγονός το οποίο έδειξε ότι υπήρχαν συγκρούσεις. Σήμερα το πρωί ανταποκριτές του Reuters είδαν θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και στρατιωτικούς στην κύρια πλατεία της Αλμάτι, όπου χθες στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε διαδηλωτές.

Μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, ανταποκριτές του Reuters είδαν ένα πτώμα μέσα σε ένα αυτοκίνητο που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές. Επίσης σε άλλο μέρος της πόλης είδαν λεηλατημένο κατάστημα το οποίο πωλούσε προηγουμένως πυρομαχικά. Οι ίδιοι μετέδωσαν ότι σε άλλη πλατεία της Αλμάτι είδαν επίσης στρατιωτικά οχήματα και περίπου 100 ένστολους στρατιωτικούς.

Police in the city Almaty said they killed dozens of rioters overnight as fresh violence raged in Kazakhstan. More than 2,000 protesters were detained as Russia rushed in paratroopers to stop a countrywide uprising in the former Soviet state https://t.co/gHDEvrDRGl pic.twitter.com/uY2UpIG5Uc

— Reuters (@Reuters) January 7, 2022