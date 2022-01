Εξέγερση Καζακστάν – εξελίξεις: Δεκάδες νεκροί αστυνομικοί από τις συγκρούσεις

Ο πρόεδρος του Καζακστάν, ο Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ, τόνισε σήμερα ότι η συνταγματική τάξη αποκαταστάθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της στη χώρα της κεντρικής Ασίας, όπου μαίνονται αιματηρές ταραχές εδώ και ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του. Το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν, σε χωριστό δελτίο Τύπου, ανέφερε ότι 26 «οπλισμένοι εγκληματίες» σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 συνελήφθησαν, ενώ στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους 18 αστυνομικοί και μέλη της εθνικής φρουράς από την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας.

Στην Αλμάτι, την μεγαλύτερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, όπου οι ταραχές ήταν οι πιο βίαιες, «οι δυνάμεις της τάξης και οι ένοπλες και συναφείς δυνάμεις εγγυώνται την δημόσια τάξη, την προστασία των στρατηγικών υποδομών και τον καθαρισμό των δρόμων», επισημαίνει επίσης το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο χθες, Πέμπτη, είχε ανακοινώσει ότι οι τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας ανέρχονταν σε 748. «Οι δυνάμεις της τάξης εργάζονται σκληρά. Η συνταγματική τάξη έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας», σημείωσε παράλληλα ο πρόεδρος σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης θα συνεχιστούν «μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή των μαχητών».

Police in the city Almaty said they killed dozens of rioters overnight as fresh violence raged in Kazakhstan. More than 2,000 protesters were detained as Russia rushed in paratroopers to stop a countrywide uprising in the former Soviet state https://t.co/gHDEvrDRGl pic.twitter.com/uY2UpIG5Uc

— Reuters (@Reuters) January 7, 2022