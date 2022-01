Καζακστάν εξέγερση – τώρα: Πυροβολισμοί στο κέντρο του Αλμάτι και χιλιάδες συλλήψεις

Μια έκρηξη και πυροβολισμοί ακούστηκαν δίπλα στην κεντρική πλατεία του Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης του Καζακστάν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και AFP. Παράλληλα, στρατιωτικά οχήματα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς την πλατεία, σύμφωνα με το Reuters. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από την περιοχή που βρίσκεται το γραφείο του δημάρχου στο Αλμάτι, στο οποίο εισέβαλαν διαδηλωτές την Τετάρτη.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως στρατιώτες πυροβολούν εναντίον διαδηλωτών και αυτοκινήτων στην κεντρική πλατεία του Αλμάτι. Στο μεταξύ, δεκάδες διαδηλωτές και 12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ αρκετά κυβερνητικά κτίρια πυρπολήθηκαν. Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας αστυνομικός βρέθηκε αποκεφαλισμένος.

Η αστυνομία στο Καζακστάν συνέλαβε περίπου 2.000 ανθρώπους στο Αλμάτι, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. «Οι αστυνομικοί στο Αλμάτι ξεκίνησαν να καθαρίζουν τους δρόμους (…). Συνολικά, περίπου 2.000 άνθρωποι οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα», επισημαίνει το υπουργείο Εσωτερικών, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία TASS και Ria Novosti.

Νωρίτερα, η αστυνομία έκανε γνωστό πως «εξουδετέρωσε» δεκάδες ταραξίες, με τη χώρα να πλήττεται από τη χειρότερη αναταραχή, αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία της, όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε το 1991. Επιπλέον, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε πως το Καζακστάν ανέστειλε προσωρινά την είσοδο στη χώρα των ξένων. Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται την πρεσβεία του Καζακστάν στο Ουζμπεκιστάν.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Καζακστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε ανώτατο όριο για ένα εξάμηνο στις τιμές πώλησης των καυσίμων, με φόντο τις χαοτικές ταραχές στη χώρα. Το μέτρο αυτό, που εξηγείται λεπτομερώς στον ιστότοπο του πρωθυπουργού της χώρας, στοχεύει να «σταθεροποιήσει την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση» σε αυτήν τη χώρα της Κεντρικής Ασίας. Στη σκιά των αναταραχών στο Καζακστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία της ασιατικής χώρας, την ώρα που η Ρωσία στέλνει αλεξιπτωτιστές να βοηθήσουν να κατασταλεί η εξέγερση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις πλευρές.

«Η βία πρέπει να σταματήσει. Καλούμε, επίσης, για αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και μια ειρηνική επίλυση της κατάστασης. Τώρα, προφανώς, η ΕΕ είναι έτοιμη και πρόθυμη να στηρίζει έναν διάλογο στη χώρα», τόνισε εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν. Νωρίτερα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα διαβουλευτεί με το Καζακστάν και άλλους συμμάχους σχετικά με το ενδεχόμενο επιπλέον κινήσεων για να στηρίξει την «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση εκεί και να απελευθερώσει κρίσιμες υποδομές.

Η Βρετανία απηύθυνε έκκληση για την εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης στην εξέγερση στο Καζακστάν, επισημαίνοντας πως παρακολουθεί τις εξελίξεις από κοντά. «Ανησυχούμε για τις βίαιες συγκρούσεις και παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά. Προτρέπουμε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και θέλουμε να δούμε μια ειρηνική επίλυση», ανέφερε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Γαλλία κάλεσε σήμερα όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στην κρίση στο Καζακστάν, μεταξύ αυτών τη Ρωσία και τις συμμάχους της του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας που κλήθηκαν για να σώσουν αυτή την πρώην σοβιετική δημοκρατία, να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση» μετά τον θάνατο δεκάδων διαδηλωτών, που σκοτώθηκαν από την αστυνομία. «Τα γεγονότα της νύχτας είναι εξαιρετικά ανησυχητικά (…). Καταδικάζουμε προφανώς τις βιαιοπραγίες που έλαβαν χώρα», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Ιβ Λεντριάν, ενώπιον Ευρωπαίων δημοσιογράφων στο Παρίσι.

Explosion and gunfire heard near the main square of #Almaty, #Kazakhstan's largest city. #Kazachstan pic.twitter.com/mnn3ugdGnI

