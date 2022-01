Καζακστάν εξέγερση: Εξελίξεις, έρχεται βοήθεια από τη Ρωσία – Νεκροί από τα βίαια επεισόδια

Δραματικές στιγμές περνά το Καζακστάν, το οποίο κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μετά τις βίαιες διαδηλώσεις για την αύξηση των τιμών στο αέριο, που έχουν συνέπεια ακόμη και νεκρούς. Αργά τη νύχτα, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική, καθώς ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ, διέταξε την επέμβαση του στρατού για να «αποκατασταθεί η τάξη» και να τερματιστούν οι ταραχές, οι οποίες, όπως υποστήριξε, μετατράπηκαν σε «εξέγερση». «Συμμορίες τρομοκρατών» ενεπλάκησαν σε μάχη με αλεξιπτωτιστές στην Αλμάτι, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους, σύμφωνα με τον οποίο το Καζακστάν δεν είναι απλά αντιμέτωπο με μια «απειλή» αλλά με κίνδυνο κατάλυσης «του κράτους».

Πριν από τις ανακοινώσεις του προέδρου Τοκάγεφ, το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε τους θανάτους 8 αστυνομικών και ανδρών της Εθνοφρουράς και τους τραυματισμούς άλλων 317. Δεν έδωσε απολογισμό θυμάτων μεταξύ των διαδηλωτών. Υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες για χιλιάδες τραυματίες. Παράλληλα, ο πρόεδρος Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ δήλωσε ότι τέθηκε επικεφαλής του ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας στη θέση του βετεράνου πρώην ηγέτη της χώρας, Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ. Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Τοκάγεφ δήλωσε πως αναλαμβάνει αμέσως την ηγεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα ρόλο μέσω του οποίου ο Ναζαρμπάγεφ συνέχιζε να έχει σημαντική επιρροή μετά την απροσδόκητη παραίτησή του από την προεδρία το 2019. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media εμφανίζονται αστυνομικοί να παραδίδονται στους διαδηλωτές.

Ο Τοκάγεφ δεν κατονόμασε τον Ναζαρμπάγεφ. Ο 81χρονος πρώην πρόεδρος δεν έχει εμφανιστεί ούτε έχει μιλήσει δημόσια από την αρχή των διαμαρτυριών, οι οποίες έκαναν νωρίτερα σήμερα τον Τοκάγεφ να δεχθεί την παραίτηση της κυβέρνησής του. Όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Reuters επισημαίνει πως η κίνηση αυτή φαίνεται να σηματοδοτεί τον οριστικό παραμερισμό του Ναζαρμπάγεφ, ενός πρώην επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος που κυβέρνησε ως αδιαφιλονίκητος πρόεδρος για σχεδόν τρεις δεκαετίες, αφού το Καζακστάν κέρδισε την ανεξαρτησία του με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Δεν είναι σαφές αν αυτό θα ικανοποιήσει τους διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους ακούστηκαν να φωνάζουν «Έξω ο γέρος!», ένα παραδοσιακό σύνθημα κατά του επί 30 χρόνια ηγέτη της χώρας. Νωρίτερα ο Τοκάγεφ είχε απομακρύνει τον ανιψιό του Ναζαρμπάγεφ από τη θέση του ως δεύτερου στην ιεραρχία της Επιτροπής Κρατικής Ασφαλείας, διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Η χαώδης κατάσταση χθες επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο στο Καζακστάν, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, μάχες διεξάγονται στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Αλμάτι.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα ακούγονται έντονοι πυροβολισμοί στους δρόμους της πόλης.

Σε άλλο βίντεο, ενδεικτικό της κατάστασης, μια μπουλντόζα γκρεμίζει την είσοδο μιας τράπεζας, ενώ πραγματοποιούνται λεηλασίες.

Λίγο νωρίτερα η κυβέρνηση ξεκίνησε μια «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση, ενώ ο πρόεδρος της χώρας ζήτησε τη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας και των άλλων συμμάχων του.

Οι σύμμαχοι της Οργάνωσης του Συμφώνου για τη Συλλογική Ασφάλεια (CSTO), μία συμμαχία αποτελούμενη από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και συγκεκριμένα το Καζακστάν, η Λευκορωσία, η Αρμενία, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και η Ρωσία, αργά το βράδυ της Τετάρτης συμφώνησαν να στείλουν από κοινού «ειρηνευτικές δυνάμεις» στη χώρα. «Έπειτα από αίτημα του προέδρου του Καζακστάν Τοκάγεφ και μπροστά στην απειλή για την εθνική ασφάλεια και την κυριαρχία της Δημοκρατίας του Καζακστάν που προκλήθηκε, μεταξύ άλλων, από εξωτερική παρέμβαση, η Οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συλλογικής Συνθήκης Ασφαλείας, αποφάσισε να αναπτύξει ειρηνευτικές δυνάμεις της στο Καζακστάν», έγραψε ο Πασινιάν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με αναφορές, χθες έχασαν τη ζωή τους στις ταραχές 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Νωρίτερα, οι διαδηλωτές κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Αλμάτι, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Όλες οι πτήσεις από και προς το Αλμάτι έχουν ανασταλεί προσωρινά, καθώς η χώρα βρίσκεται σε αναταραχή, με αφορμή την αύξηση στην τιμή των καυσίμων από τις αρχές του έτους. Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Jazeera Airways, του Κουβέιτ, ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις από και προς το Αλμάτι, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο πετρελαϊκός όμιλος Chevron Corp ανακοίνωσε ότι «εργάζεται για να τερματίσει» τις κινητοποιήσεις, στις οποίες προχώρησαν οι εργαζόμενοί του στην κοινοπραξία Tengizchevroil (TCO) με αφορμή τις κυβερνητικές πολιτικές. Η αμερικανική εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος ξένος παραγωγός πετρελαίου στο Καζακστάν, αφού κατέχει το 50% των μετοχών της κοινοπραξίας Tengizchevroil. Ένας εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή πετρελαίου από τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

You’re watching cops surrendering en masse today to the ppl of Kazakhstan. After days of challenging resistance & the downfall of the govt. Never forget, it’s we the workers who hold power, in every country – and we can change things ANY TIME WE WANT. pic.twitter.com/jlhiz2DG9X

— GhostofDurruti (@RobTheRich0001) January 5, 2022