Νόβακ Τζόκοβιτς: Ακυρώθηκε η βίζα του για την Αυστραλία

«Πόρτα» έφαγε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ακυρώθηκε η βίζα του Σέρβου τενίστα και του ζητήθηκε να αποχωρήσει άμεσα από την χώρα. Όπως αναφέρεται, τα στοιχεία του δεν έπεισαν τη Συνοριακή Δύναμη, η οποία του έδειξε την… έξοδο, με τους δικηγόρους του ωστόσο να καταθέτουν προσφυγή για να ανατρέψουν την κατάσταση. Θυμίζουμε πως ο Τζοκόβιτς κρατούταν στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης με την άφιξή του στην χώρα και χρειάστηκε να παραμείνει υπό αυτό το καθεστώς για εφτά ώρες, περνώντας από την ανάκριση των υπεύθυνων αρχών.

Μία «περιπέτεια» που ξεκίνησε μετά την χορήγηση ειδικής άδειας για να συμμετάσχει στο Australian Open παρά το γεγονός πως είναι ανεμβολίαστος. Η Σερβία τον στήριξε, με την ίδια την κυβέρνηση να κάνει παρέμβαση για να απελευθερωθεί, ενώ ο πατέρας του προειδοποίησε πως θα βγει ο κόσμος στους δρόμους και τόνισε πως ο γιος του είναι αιχμάλωτος.

Breaking: Novak Djokovic's visa has been cancelled. He's been told to leave the country today, two sources confirmed to @theage. His Lawyers are in the process of appealing. He's not demonstrated to Border Force sufficient evidence for his exemption https://t.co/TM5BF0Gu80

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 5, 2022