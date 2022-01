Τζόκοβιτς Αυστραλία: Στο πλευρό του ο Νέντοβιτς για το εμβόλιο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασε ίσως την πιο εφιαλτική βραδιά της καριέρας του καθώς από την ώρα που αφίχθη στο αεροδρόμιο Tullamarine της Μελβούρνης, κρατήθηκε από τις αρχές οι οποίες του ανακοίνωσαν πως η βίζα του ακυρώνεται καθώς δεν είχε τα σωστά έγγραφα για να του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Ο Νόλε ταξίδεψε στην Αυστραλία δίχως να έχει εμβολιαστεί για τον κορονοϊό και αναμενόταν να του δοθεί ειδική κατ’ εξαίρεση όμως τα πράγματα άλλαξαν στην πορεία. Μάλιστα, λόγω των παρατυπιών, η νομοθεσία αναφέρει πως όχι μόνο θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να πάρει την έγκριση και να μπει στην Αυστραλία, αλλά κινδυνεύει με απαγόρευση εισόδου στη χώρα για τρία χρόνια!

Από την πλευρά του, ο Νεμάνια Νέντοβιτς έσπευσε να υπερασπιστεί τον συμπατριώτη του. Ο Σέρβος γκαρντ του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε στο Twitter από έναν ακόλουθο του: «Πιστεύεις πως είναι καλή ιδέα ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στον κόσμο να είναι τόσο ανώριμος σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι ο εμβολιασμός»; Ο Νέντοβιτς, ο οποίος μάλιστα έχει μολυνθεί δυο φορές από την Covid-19, ανέφερε σχετικά: «Ο καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα του! Αν χάσουμε αυτό το δικαίωμα, χάνουμε τα πάντα»!

Everyone should be allowed to do with his body what he wants, if we loose that right, we loose everything. Thanks 👍🏼

— Nemanja Nedovic (@nedovic1624) January 5, 2022