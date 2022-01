Τσίπρας Dont look up: Πλάκα στο twitter με τα “σπαστά” αγγλικά

Σε πολιτική κόντρα, εν μέσω ειρωνικών σχολίων για τα αγγλικά του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, εξελίχθηκε η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να σχολιάσει το άνοιγμα των σχολείων μέσα από την ταινία που σπάει τα ταμεία του Netflix “Don’t look up” στην οποία πρωταγωνιστούν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Μέριλ Στριπ και η Τζένιφερ Λόρενς. Στην ταινία δύο αστρονόμοι ανακαλύπτουν ότι ένας τεράστιος κομήτης κατευθύνεται προς τη Γη και προσπαθούν να αφυπνίσουν τις αρχές και το κοινό για να κάνουν ό,τι μπορούν για τη σωτηρία του πλανήτη. Όμως οι αντιδράσεις που αντιμετωπίζουν δεν είναι οι αναμενόμενες. Το ενδιαφέρον του κόσμου φαίνεται να μονοπωλούν τα πολιτικά σκάνδαλα και ο χωρισμός ανάμεσα σε δύο δημοφιλείς ποπ σταρ. Και τελικά ο πλανήτης καταστρέφεται…

Εμπνευσμένος από την ταινία και θέλοντας να σχολιάσει το άνοιγμα των σχολείων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έγραψε στο Twitter:

“Στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το #dontlookup θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε “don’t look the cases”… Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν. Και ο Θεός βοηθός…”.

Ανάρτηση την οποία ωστόσο απέσυρε λίγη ώρα μετά για να την αντικαταστήσει με διορθωμένα τα αγγλικά του καθώς το σωστό δεν είναι “don’t look the cases”, αλλά “don’t look at the cases”.

Στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το #dontlookup θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε «don’t look at the cases»…

Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν.

Ωστόσο ο χρόνος που έμεινε αναρτημένο το σχόλιο ήταν αρκετός για να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις για τα αγγλικά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων και του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο οποίος αφού απάντησε στην κριτική για το άνοιγμα των σχολείων, σημείωσε:

“Όταν αποφασίζει ο κ. Τσίπρας να γράψει κάτι στα αγγλικά, ας βάζει τουλάχιστον κάποιον να τα ελέγχει”.

