Φάρμα – Χριστιάννα Σμαραγδή: “Αυτά τα μάγκικα μην τα κάνεις σε εμένα αγοράκι”

Σκηνές απίστευτης έντασης εκτιλύχθηκαν στη Φάρμα με πρωταγωνιστές τον Γρηγόρη Αναστασιάδη και τη Χριστιάννα Σμαραγδή. “Αν η συμπεριφορά μου ήταν επιθετική και μάγκικη όπως λες, ήταν behind the scenes και όχι…” ανέφερε ο Γρηγόρης και η Χριστιάννα απάντησε εξηγώντας πως “Δεν ήταν behind. Αν δεις τον εαυτό σου πώς μιλούσες, δεν ήσουν σωστός”. “Εγώ το έκανα πλακατζίδικα” αποκρίθηκε ο παίκτης με εκείνη να διαφωνεί καθέτως. “Μου λες εμένα για έπαρση; Δεν υφίσταται. Βάζεις πράγματα στο στόμα σου που δεν ισχύουν!” συνέχισε η Χριστιάννα.

“Εσύ δεν κάνεις αυτά που κάνω εγώ αγάπη μου γλυκιά!” είπε η Χριστιάννα στον σύντροφο της Αγγελικής Ηλιάδη σε πιο έντονο ύφος. “Τι εννοείς; Τι κάνεις εσύ που δεν κάνω εγώ;” την ρώτησε εκείνος. “Θες να μου πεις ότι εσύ προσφέρεις εδώ μέσα; Σε βαθμό που προσφέρουν οι άλλοι. Όπως και να έχει όμως μιλάς για έπαρση. Δεν έχεις ιδέα”. “Τσάμπα μιλάμε και χαλάω σάλιο” του είπε κάποια στιγμή και ο παίκτης αντέδρασε λέγοντας της: “Κάνε τη μαγκιά σου τώρα”. “Αυτά τα μάγκικα μην τα κάνεις σε μένα αγοράκι! Μάθε να μιλάς με τρόπο, με ευγένεια, πολιτισμένα. Δεν ξέρεις να τοποθετείσαι, δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς λεξιλόγιο, δεν ξέρεις να μιλάς” ανέφερε φανερά εκνευρισμένη η Χριστιάννα.