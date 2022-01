Super Κική κορονοϊός: “Δύο χρόνια τη γλίτωνα, πάρ’ τα τώρα”

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε και η Super Κική, όπως ενημέρωσε η ίδια με insta story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η influencer ενημέρωσε τους ακολούθους της στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι νοσεί από Covid, λίγες ώρες μετά τη συμμετοχή της στον τελικό του Just the 2 of us.

“Έχω κόβιντ και το περνάω πολύ άσχημα. Δύο χρόνια τη γλίτωνα, πάρτα τώρα”, έγραψε χαρακτηριστικά η Super Κική στο Instagram. Στη συνέχεια, το γύρισε στην πλάκα, μοιράζοντας τα… υπάρχοντά της στους φίλους της, ως μια άτυπη και χιουμοριστική “διαθήκη”.

Συγκεκριμένα, έγραψε: “Αφήνω στη Φαίη όλα τα κλεμμένα ποτή

ρια. Στον Κωνσταντίνο τον Τάσο. Στον κατινάκη τα βρακιά μου. Στην Μανουσάκη κάτι οικονομίες που έχω στην άκρη. Και στην κοντή τα τσιγάρα μου”.