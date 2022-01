Κριστιάνο Ρονάλντο – Μάντσεστερ: Ξανά αρχηγός μετά από 14 χρόνια

Για δεύτερη φορά στην σπουδαία καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει την τιμή να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος επιθετικός είναι αρχηγός των “Κόκκινων Διαβόλων” στον αγώνα με την Γουβλς (3/1) για την 21η ημέρα της Premier League και αυτό συνέβη μετά από 14 χρόνια. Το ημερολόγιο έγραφε 19 Μαρτίου 2008 και ο Ρονάλντο ως αρχηγός της ομάδας του Μάντσεστερ είχε σκοράρει δις στον αγώνα με την Μπόλτον φυσικά για την Premier League. Τότε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε αφήσει στον πάγκο τον Ράιαν Γκιγκς και τη θέση του πήρε ο CR7.

March 19, 2008: Ronaldo captains Manchester United for the first time

January 3, 2022: Ronaldo captains Manchester United for the second time pic.twitter.com/pOyycf4uDN

— B/R Football (@brfootball) January 3, 2022