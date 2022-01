Αστυνομικός σκύλος δαγκώνει διαδηλωτή: Φρικτό βίντεο από την Ολλανδία

Σοκάρουν οι εικόνες από την Ολλανδία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας να διαλύσει μια διαδήλωση κατά των μέτρων του lockdown για τον κορωνοϊό. Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, αστυνομικός σκύλος έχει αρπάξει το χέρι διαδηλωτή με τα δόντια του και το δαγκώνει με μανία. Μάλιστα, δεν το αφήνει παρά την προσπάθεια του αστυνομικού να απομακρύνει τον σκύλο. Στη διαδήλωση συμμετείχαν αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Άμστερνταμ για να διαμαρτυρηθούν κατά των μέτρων του lockdown για τον COVID-19, αλλά και κατά των εμβολιασμών.

Η δήμαρχος του Άμστερνταμ εξέδωσε μια έκτακτη διάταξη, δίνοντας την εντολή στην αστυνομία να αποκαταστήσει την τάξη στην κεντρική Πλατεία του Μουσείου, μετά την παραβίαση από τους διαδηλωτές μίας απαγόρευσης των δημοσίων συγκεντρώσεων, κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύματος εξάπλωσης των μολύνσεων από τον COVID-19. Οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές δεν φορούσαν μάσκες και δεν τηρούσαν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ αγνόησαν μία εντολή να μην πραγματοποιήσουν πορεία και κινήθηκαν κατά μήκος ενός κεντρικού δρόμου, παίζοντας μουσική και κρατώντας κίτρινες ομπρέλες, εκδηλώνοντας την αντίθεσή τους, στα μέτρα της κυβέρνησης.

Η Ολλανδία προχώρησε στην επιβολή ενός ξαφνικού lockdown στις 19 Δεκεμβρίου, με την κυβέρνηση να διατάσσει το κλείσιμο όλων των καταστημάτων εκτός από τα απολύτως απαραίτητα, όπως επίσης το κλείσιμο των εστιατορίων, των κομμωτηρίων, των γυμναστηρίων, των μουσείων, και άλλων δημοσίων χώρων, τουλάχιστον μέχρι την 14η Ιανουαρίου.

Παράλληλα, έχουν απαγορευτεί οι δημόσιες συναντήσεις άνω των δύο ανθρώπων, σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα. Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ολλανδία επέβαλε τα μέτρα σε μία προσπάθεια να εμποδίσει την εξάπλωση ενός νέου κύματος της παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού, το οποίο θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας το ήδη επιβαρυμένο σύστημα δημόσιας υγείας της χώρας.

NOW – People mauled by police dogs, beaten with batons at "unauthorized protest" against Covid restrictions in #Amsterdam

The Dutch Government appear to have gone stark raving mad over #Covid_19

This is over the top.. the police should be ashamed of themselves.. madness. pic.twitter.com/pTIQysm6ou

