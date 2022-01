Ιωάννα Παλιοσπύρου Instagram: Η ευχή της για το 2022

Μία πολύ δύσκολη χρονιά μόλις έφυγε για την Ιωάννα Παλιοσπύρου, αφού μέσα στο 2021 βγήκε η απόφαση του Δικαστηρίου για την επίθεση με το βιτριόλι από την Έφη Κακαράντζουλα. Η 36χρονη κηρύχθηκε ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου, που είχε ζητήσει. Επιπλέον, της επιβλήθηκε φυλάκιση 3 μηνών για το αδίκημα της απείθειας.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου όλο αυτό το διάστημα και πιο συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2020, δίνει μία μεγάλη μάχη και παράλληλα χαρίζει δύναμη και σε άλλες γυναίκες που έχουν ζήσει ή ζουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Ετσι, λίγα 24ωρα από την έλευση του νέου χρόνου έστειλε και πάλι ένα δυναμικό μήνυμα ζωής στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Στη φωτογραφία που ανέβασε, στέκεται λαμπερή δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και στέλνει τη δική της ευχή για το 2022. «Η ευχή μου για το 2022 είναι ΟΛΟΙ μας να βρεθούμε δίπλα σε κάποιον που το χρειάζεται και να βάλουμε το λιθαράκι μας για κάτι πιο όμορφο, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας. “After all, all we have is each other”. Happy New Year 2022» έγραψε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.