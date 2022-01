Αύξηση τιμής καφέ – 2022: Πόσο ανεβαίνει από σήμερα

Πιο ακριβός κατά 10 λεπτά θα είναι από σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2022, ο καφές take away για τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει να υπολογίζεται ένα νέο «πράσινο» τέλος για τον καφέ, υπό τη μορφή εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος. Τι σημαίνει αυτό; Από την Πρωτοχρονιά, όποιος παίρνει take away καφέ ή άλλα προϊόντα (π.χ. το ίδιο ισχύει και για το τσάι) που σερβίρονται σε πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης, θα χρεώνεται επιπλέον κατά 10 λεπτά του ευρώ.

Σύμφωνα με την οδηγία της ΑΑΔΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά. Να σημειωθεί ότι η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος, δηλαδή το πλαστικό κάλυμμα ή το καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά.

Πώς υπολογίζεται το «πράσινο καπέλο» στον καφέ

Ποιο είναι το ύψος της εισφοράς; Ανέρχεται σε 4 λεπτά προ ΦΠΑ, ανά τεμάχιο πλαστικού προϊόντος. Έτσι αν κάποιος από τον Ιανουάριο αγοράζει π.χ. κρύο espresso, θα επιβαρυνθεί με 4 λεπτά για το ποτήρι κι άλλα 4 λεπτά για καπάκι του ποτηριού. Αν σε αυτά προσθέσουμε και ΦΠΑ 13%, τότε η συνολική επιβάρυνση φτάνει στα 9 λεπτά κι επειδή ως γνωστόν η στρογγυλοποίηση σπανίως ή ποτέ βαίνει υπέρ του καταναλωτή, το πράσινο «καπέλο» θα φτάσει στα 10 λεπτά.

Η νέα εισφορά δεν αφορά, όμως, μόνο σε πλαστικά ποτήρια και πλαστικά καπάκια μιας χρήσης. Καταλαμβάνει, επίσης, δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:

α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος

β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο,

γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

Γίνεται να αποφύγω την έξτρα χρέωση;

Μπορούν να αποφύγουν οι καταναλωτές το «καπέλο»; Σύμφωνα με το νόμο, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εξυπηρετούν τον καταναλωτή με τη χρήση δικών του επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων αντί των πλαστικών συσκευασιών, να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα μη συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά, όταν πωλούνται σε επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του καταναλωτή, καθώς και να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης των τροφίμων και ποτών που διατίθενται χωρίς συσκευασία, κάτι που προφανώς θα δημιουργήσει ένα μικρό- ή μεγαλύτερο- αλαλούμ.

Η επιχείρηση μπορεί, πάντως, να αρνηθεί να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή στην περίπτωση που το επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του είναι προδήλως ακατάλληλο προς τη συγκεκριμένη χρήση.

Τι ισχύει για τους αυτόματους πωλητές τροφίμων

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ή οι μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας υποχρεούνται:

α) να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης διατίθενται κατ’ επιλογή του καταναλωτή, ο οποίος δύναται εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει, αντί των ανωτέρω πλαστικών προϊόντων, ίδια επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα, β) να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα τρόφιμα και τα ποτά, όταν πωλούνται σε επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα του καταναλωτή και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης τροφίμων και ποτών που διατίθενται σε επαναχρησιμοποιούμενο προϊόν του καταναλωτή.