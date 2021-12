Let’s go Brandon: Ποιος έβρισε τον Μπάιντεν;

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δέχθηκε υβριστικό σχόλιο κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων, όταν πατέρας οικογένειας την έκλεισε χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη, βαριά προσβλητική έκφραση. Ο αρχηγός του κράτους και η σύζυγός του Τζιλ τήρησαν την παράδοση που θέλει τους προέδρους των ΗΠΑ και τις συντρόφους τους να συνομιλούν με ορισμένους ανθρώπους που τηλεφωνούν στην ειδική γραμμή για την παρακολούθηση της πορείας του Άι Βασίλη, την οποία χειρίζεται από το 1955 η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD). Μέσω βιντεοσύνδεσης από τον Λευκό Οίκο, μίλησαν με έναν άνδρα που είπε πως τον λένε «Τζάρεντ», πατέρα τεσσάρων παιδιών.

Αφού μίλησε για λίγο με τα παιδιά, τα οποία ρώτησε τι δώρα ήθελαν και κατόπιν τα παρότρυνε να κοιμηθούν νωρίς, ο κ. Μπάιντεν αντάλλαξε μερικά λόγια με τον πατέρα, υπογραμμίζοντας πως και οι δυο τους έχουν γιους που τους λένε Χάντερ. Κλείνοντας τη συνδιάλεξη, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» στον συνομιλητή του. Ο τελευταίος απάντησε «σας εύχομαι κι εσάς ευτυχισμένα, καλά Χριστούγεννα» προτού κλείσει με τη φράση «Let’s go Brandon».

«Let’s go Brandon, σύμφωνοι», αποκρίθηκε ο κ. Μπάιντεν, χωρίς να αντιδράσει σε αυτή την κωδικοποιημένη φράση, η οποία στην πραγματικότητα σημαίνει «Fuck you Biden» («Μπάιντεν, άντε γ…»). Δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο πρόεδρος κατάλαβε τη βρισιά· η Τζιλ Μπάιντεν πάντως αντέδρασε με ένα αμήχανο γελάκι και γυρίζοντας τα μάτια. Το απόσπασμα αυτό του βίντεο από τη συνδιάλεξη έγινε αμέσως ανάρπαστο στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να εξαίρουν τον Αμερικανό πρόεδρο επειδή παρέμεινε απαθής.

BREAKING: Joe Biden was taking calls from the NORAD Santa tracking program and a dad ended the call with "Merry Christmas, and Let's Go Brandon."

Biden replied with: "Let's Go Brandon, I agree" pic.twitter.com/Hc0pLWGRx1

— Benny (@bennyjohnson) December 24, 2021