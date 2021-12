Μπιλ Γκέιτς κορονοϊός: Ακυρώνει τις διακοπές των Χριστουγέννων – Το κακό και το καλό μήνυμα

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποίησε τους ακόλουθούς του στο Twitter να προετοιμαστούν για το χειρότερο μέρος της πανδημίας εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον. Σε μια σειρά από tweets που δημοσίευσε, ο συνιδρυτής της Microsoft είπε στους 56,5 εκατομμύρια ακόλουθούς του να λάβουν σοβαρά υπόψη την μετάλλαξη Όμικρον, επειδή «διαδίδεται ταχύτερα από οποιονδήποτε ιό στην ιστορία». «Ακριβώς τη στιγμή που φαινόταν πως η ζωή θα επέστρεφε στο φυσιολογικό, θα μπορούσαμε να μπαίνουμε στο χειρότερο μέρος της πανδημίας. Η Όμικρον θα χτυπήσει τα σπίτια όλων μας. Οι στενοί μου φίλοι έχουν κολλήσει ήδη και έχω ακυρώσει τα περισσότερα από τα σχέδια των διακοπών μου», έγραψε.

Τα tweets του μεγιστάνα της τεχνολογίας έρχονται μετά τις δηλώσεις του Άντονι Φάουτσι, που προέτρεψε τους Αμερικανούς να αποκλείσουν τους μη εμβολιασμένους φίλους τους από τις χριστουγεννιάτικες συγκεντρώσεις, καθώς η ταχέως αναπτυσσόμενη μετάλλαξη Όμικρον τροφοδοτεί τις αυξήσεις των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα. «Έχουμε να κάνουμε με μια αρκετά σοβαρή κατάσταση τώρα, που ακόμη κι αν υπάρχει ένα μη εμβολιασμένο άτομο στην παρέα θα του έλεγα: ”Λυπάμαι πολύ, αλλά όχι αυτή τη φορά. Ίσως μια άλλη φορά, που όλα αυτά θα έχουν τελειώσει”», είπε ο Φάουτσι σε συνέντευξή του στο MSNBC το βράδυ της Τρίτης. Να σημειωθεί πως, επί του παρόντος, η μετάλλαξη Όμικρον αντιπροσωπεύει το 73% των νέων κρουσμάτων στις ΗΠΑ. Η χώρα έχει τώρα κατά μέσο όρο 148.384 νέα κρούσματα καθημερινά την περασμένη εβδομάδα, μια αύξηση 23% σε σχέση με πριν από δύο εβδομάδες.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

«Η Όμικρον εξαπλώνεται ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλον ιό στην ιστορία»

«Η Όμικρον εξαπλώνεται ταχύτερα από οποιονδήποτε ιό στην ιστορία. Σύντομα θα είναι σε όλες τις χώρες του κόσμου» έγραψε ο Μπιλ Γκέιτς, και πρόσθεσε πως μέχρι να γίνουν περισσότερα γνωστά για τη μετάλλαξη, ο κόσμος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. «Το μεγάλο άγνωστο είναι πόσο αρρωσταίνεις από την Όμικρον. Πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μέχρι να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτήν. Ακόμα κι αν είναι μόνο κατά το ήμισυ τόσο σοβαρή όσο η μετάλλαξη Δέλτα, θα είναι το χειρότερο που έχουμε δει μέχρι στιγμής, επειδή είναι τόσο μολυσματικό», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ενθάρρυνε τους ανθρώπους «να προσέχουν ο ένας τον άλλον», ειδικά τους πιο ευάλωτους, και είπε πως ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι «να φοράμε μάσκες, να αποφεύγουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους και να εμβολιαστούμε», προσθέτοντας ότι «η ενισχυτική δόση παρέχει την καλύτερη προστασία». Ανέφερε επίσης πως αν και θα υπάρξουν κρούσματα σε άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί, τα εμβόλια θα βοηθήσουν στην αποτροπή της σοβαρής νόσησης ή του θανάτου.

Τα καλά νέα του Μπιλ Γκέιτς

Ο Μπιλ Γκέιτς πρόσθεσε ακόμη πως τα «καλά νέα» είναι πως η «μετάλλαξη Όμικρον κινείται τόσο γρήγορα που μόλις γίνει κυρίαρχη σε μία χώρα, το κύμα εκεί θα μπορούσε να διαρκέσει λιγότερο από τρεις μήνες» και είπε πως αν και αυτοί οι λίγοι μήνες μπορεί να είναι κακοί, εξακολουθεί να πιστεύει πως «εάν κάνουμε τα σωστά βήματα, η πανδημία μπορεί να τελειώσει το 2022». «Ξέρω ότι είναι απογοητευτικό να μπαίνουμε σε μία ακόμη περίοδο διακοπών με τον κορωνοϊό να μας σφυροκοπά. Αλλά δεν θα είναι έτσι για πάντα. Κάποια μέρα θα τελειώσει η πανδημία και όσο καλύτερα φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η ώρα αυτή», ολοκλήρωσε τα tweets του ο Μπιλ Γκέιτς.

Omicron is spreading faster than any virus in history. It will soon be in every country in the world. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

The big unknown is how sick omicron makes you. We need to take it seriously until we know more about it. Even if it’s only half as severe as delta, it will be the worst surge we have seen so far because it’s so infectious. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

In the meantime, we all have to look out for each other, especially the most vulnerable, whether they live down the street or in another country. That means wearing masks, avoiding big indoor gatherings, and getting vaccinated. Getting a booster gives the best protection. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021