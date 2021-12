Ολυμπιακός: Έφτασαν τα νέα από το Μαρόκο

Εν πολλοίς ήταν αναμενόμενο. Τώρα πλέον είναι και επίσημο. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, έμεινε εκτός αποστολής για το ερχόμενο Κόπα Άφρικα που διεξάγεται στο Καμερούν. Η Ομοσπονδία του Μαρόκο ανακοίνωσε σήμερα όλα τα ονόματα της αποστολής για το μεγάλο τουρνουά της Αφρικής και το όνομα του επιθετικού του Ολυμπιακού δεν βρίσκεται στη λίστα.

Ο Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς προτίμησε να αφήσει εκτός τον killer του Ολυμπιακού, κάτι που ανακουφίζει τον Πέδρο Μαρτίνς ο οποίος δεν θα χρειαστεί να στερηθεί τις υπηρεσίες του πρώτου σκόρερ της ομάδας του. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός αποστολής έμεινε και ένα από τα πιο «βαριά» ονόματα της ομάδας. Ο λόγος για τον Χακίμ Ζίγιες, ο οποίος δεν κατάφερε να τα «βρει» με τον Χαλίλχοτζιτς, με αποτέλεσμα να μένει εκτός τουρνουά!

🔥 Introducing your #AltasLions for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 #Cameroon pic.twitter.com/l64H0DpcAm

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 23, 2021