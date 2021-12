Ρονάλντο φανέλα – Λα Πάλμα: Στο πλευρό των πληγέντων ο διάσημος παίκτης

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι στέκεται αρωγός στους συνανθρώπους του και σε όσους έχουν ανάγκη βοήθειας. Λίγες ημέρες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στο ισπανικό νησί Λα Πάλμα, στις Κανάριες Νήσους, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποφάσισε να προσφέρει μία φανέλα του, προκειμένου να δημοπρατηθεί και τα έσοδα να διατεθούν στους πληγέντες.

Η σχετική δημοπρασία, θα διεξαχθεί στις 24 Δεκεμβρίου και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, θα δοθούν στις τοπικές αρχές, προκειμένου να διανεμηθούν ή να αξιοποιηθούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Ο πεντάκις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» έγραψε στην φανέλα που δώρισε στους πληγέντες του νησιού: «Ακόμη και η δύναμη ενός ηφαιστείου δεν μπορεί να νικήσει την Λα Πάλμα, όλη μου η υποστήριξη για το όμορφο νησί».

⚽#Ronaldo recently held a charity auction for an autographed Portugal national team jersey. The proceeds will be donated to the island of La Palma, which has been hit by a volcanic eruption.

✅More in https://t.co/Rjv2HDAmLN#ManchesterUnited #CR7 #CristianoRonaldo #football pic.twitter.com/kVnzFRzenr

